Smart - I suoi primi 20 anni - aspettando un futuro (solo) elettrico - FOTO GALLERY : Il marchio Smart festeggia con una serie speciale i primi 20 anni di vita che ripercorriamo nella nostra GALLERY della sua iconica fortwo. Eppure, sembrava unidea stravagante quella di Nicolas Hayek, al termine degli anni 80 alla ricerca di un partner per produrre una piccola citycar a due posti. Il patron della Swatch si rivolse a vari costruttori, tra cui la Fiat e la Volkswagen, ma solo il gruppo Daimler credette nel progetto.Gli anni ...

Nokia celebra San Valentino scontando del 10% i suoi Smartphone : Oggi si celebra San Valentino, considerata la festa degli innamorati, l’occasione perfetta per consentire a tutte le coppie di festeggiare il proprio amore, e perché no, scegliere di fare un dono gradito al partner beneficiando delle tante promozioni a disposizione in questo periodo. In un mondo in cui la tecnologia continua a diventare sempre più importante e a disposizione di tutti, non mancano le promozioni in ambito tecnologico che ...

Unieuro sconta gli Smartphone Nokia - ASUS i suoi ZenFone 3 Max e ZenFone 4 Max : Unieuro propone diverse promozioni sugli smartphone Nokia, ASUS sconta altri due smartphone sul suo e-shop ufficiale, ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) e ASUS ZenFone 4 Max (ZC520KL), proposti in promozione del 19% e del 13% rispettivamente. L'articolo Unieuro sconta gli smartphone Nokia, ASUS i suoi ZenFone 3 Max e ZenFone 4 Max è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LG potrebbe aver risolto la class action per i problemi di bootloop dei suoi Smartphone : La class action avviata negli Stati Uniti nei confronti di LG a causa dei problemi di bootloop di alcuni suoi smartphone potrebbe essere prossima alla fine L'articolo LG potrebbe aver risolto la class action per i problemi di bootloop dei suoi smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Jack White vieta gli Smartphone ai suoi concerti : "Goditi un'esperienza al 100% umana senza telefono" : A proposito dei prossimi concerti White ha dichiarato in un comunicato che gli spettacoli sono 'phone free', senza cellulari: "Non sono consentite foto, video o dispositivi di registrazione audio". ...

Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi Smartphone : La strada per la diffusione del protocollo RCS (Rich Communication Services) è ora in discesa per Google, dopo che un'altra grande azienda è entrata a far parte del suo team. Google quindi ora può contare anche su Huawei, un colosso che fa registrare enormi quantità di smartphone venduti ogni anno e che opera in un vastissimo numero di mercati a livello mondiale. L'articolo Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone è stato ...

AT&T scarica Huawei : non distribuirà suoi Smartphone : ROMA - Ennesimo smacco per Huawei nel mercato statunitense. Salta l'accordo con il gestore AT&T per la vendita degli smartphone. Ne dà notizia il Wall Street Journal . 'Siamo stati danneggiati di ...

Azionisti contro Apple : “Protegga i bambini dai suoi Smartphone” : L’uso degli iPhone può essere dannoso per i bambini e gli adolescenti, e la Apple deve mobilitarsi per sviluppare gli strumenti necessari a evitare le conseguenze più negative della dipendenza dai suoi prodotti. A lanciare questo appello sono stati due grandi investitori della compagnia fondata da Steve Jobs, il fondo Jana Partners e il California ...