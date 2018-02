Siria | voto Onu slitta a domani

Siria - atteso nuovo voto Onu per tregua : 12.05 Al Palazzo di Vetro dell'Onu sono in corso febbrili trattative per arrivare al via libera per una tregua umanitaria di 30 giorni in Siria per portare soccorso alla popolazione.Il voto dovrebbe arrivare intorno alle 17.A Ghouta,l'enclave ribelle,i raid delle forze di Damasco hanno provocato 400 vittime,molti bambini,tra i civili senza via di fuga. Ieri la bozza di risoluzione presentata da Svezia e Kuwait è stata stoppata dalla ...