: #Siria: #Vaticano, ora tregua umanitaria, stop violenze - TgLa7 : #Siria: #Vaticano, ora tregua umanitaria, stop violenze - NewsTG_ : #ULTIMORA SIRIA: Vaticano: Serve una tregua umanitaria, stop alle violenze - marcorigo82 : RT @MediasetTgcom24: Siria, Vaticano: serve una tregua umanitaria, stop alle violenze #siria -

Ilchiede lo stop alle violenze in. "Appoggiamo lachiesta dall'Onu, su cui non è riuscita a trovare un accordo.E vogliamo l'accesso degli aiuti umanitari e una soluzione negoziata. Facciamo pressione su questi punti". Lo ha detto il segretario di Stato, card. Parolin, riferendo la "grande preoccupazione" del Papa,per la "situazione drammatica, disastrosa soprattutto nel Ghouta orientale e altre regioni come Afrin".(Di sabato 24 febbraio 2018)