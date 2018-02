Si arrampica sul balcone di casa | cade e muore

A fuoco una caldaia sul balcone : i vigili del fuoco si arrampicano sul palazzo : Incendio nella serata di oggi, lunedì 12 febbraio 2018, in piazza Don Albera. A prendere fuoco è stata una caldaia si situata su un balcone al terzo piano di un palazzo al civico 5. Sul posto sono ...

Anche i camaleonti - nel loro piccolo… Il turista russo ne fa arrampicare uno sul braccio - ma si pente di brutto : Durante una vacanza in Africa, un turista russo filma un camaleonte che attraversa una strada. Decide poi di farlo salire sul suo braccio, dando per scontata la natura innocua dell’animale. Quando però il rettile percepisce il pericolo sfoggia un’inaspettata aggressività e morde sul braccio il ragazzo. Nessuna ferita grave, ma tra le risate dei presenti il turista impara a sue spese che con la natura selvaggia non si scherza, nemmeno ...

Alpinista morto in Toscana. Scivolano durante l'arrampicata : quattro escursionisti recuperati sull'Appennino : Un Alpinista è morto a seguito delle ferite riportate per una caduta nel Vallone dell'Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca). L'uomo, secondo quanto si appreso, sarebbe finito ...

arrampicata sportiva - Italia pronta al decollo nel 2018. Lavorare sulla combinata in vista delle Olimpiadi! : L’Italia dell’Arrampicata sportiva è reduce da una buonissima stagione, il nostro movimento si sta confermando su buonissimi livelli anche in campo internazionale e non è utopistico pensare a un’ulteriore crescita nel corso del prossimo triennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport, infatti, è entrato a far parte del programma a cinque cerchi per la prima volta nella sua storia e la nostra Nazionale vorrà ...

Milano - migrante si arrampica sull'albero di Natale in piazza Duca D'Aosta per togliere la croce : Un 21enne di origine gambiana si è arrampicato sull'albero di Natale in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, per togliere la croce. Il giovane, in stato di alterazione, è ...

Si arrampica sull'abete per togliere la croce. Fermato un profugo : Ride a crepapelle, parla da solo e fa pipì per terra (immaginiamo con immensa gioia del personale sanitario) in una stanza del reparto di psichiatria dell'ospedale Fatenefratelli. Ecco dove si trova e ...

Si arrampica sul termosifone e precipita dal 5° piano - muore bimbo di 5 anni a Roma : Un bambino di 5 anni è precipitato dalla finestra di casa al quinto piano di un palazzo a Spinaceto, alla periferia di Roma, in zona Spinaceto, alla periferia di Roma. Inutili i soccorsi del personale del 118. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della compagnia di Pomezia che indagano sulla vicenda.Da una prima ricostruzione, sembra che il bimbo si sia arrampicato sul termosifone vicino alla ...

Il folle gioco dei ragazzini di Torino arrampicati sulla cima dei grattacieli : «Un giorno qualcuno mi batterà. Ma non sarai tu». Sì, deve fare un certo effetto dire una frase del genere con i piedi in bilico tra la vita e la morte, in equilibrio su un braccio di una gru o su un cornicione di cemento, largo appena una spanna, ad oltre 200 metri d’altezza. E guardare Torino come nessuno l’ha mai guardata prima, ultima tra le ci...

Il folle gioco dei ragazzini di Torino arrampicati sulla cima dei grattacieli : Sperando che non si ripeta un incidente come quello che di recente ha coinvolto Wu Yongning, il 26enne cinese diventato famoso in tutto il mondo per i suoi selfie estremi. Era un mito del web. Era il ...