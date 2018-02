Shoah : Polonia congela legge Olocausto : ANSAmed, - TEL AVIV, 24 FEB - La Polonia ha deciso di congelare per il momento la controversa legge sulla Shoah che prevede pene anche carcerarie per chi associ l'Olocausto alla nazione polacca o ...

Polonia - premier parla di “responsabilità degli ebrei” nella Shoah. Netanyahu : “Inaccettabile” : Dopo l’approvazione della legge che prevede fino a tre anni di carcere per chiunque accusi la Polonia di complicità nel genocidio nazista, il premier di Varsavia Mateusz Morawiecki torna sul tema e parla di “responsabili ebrei” dell’Olocausto. La dichiarazione nasce dalla risposta a un giornalista israeliano, Ronen Bergman, che gli ha chiesto se fosse punibile nel caso in cui raccontasse la storia dei membri della sua ...

Shoah - polemica tra Israele e Polonia : 00.20 "Mancanza di comprensione storica e sensibilità per la tragedia che ha colpito il nostro popolo". Lo dice il premier israeliano Netanyahu, dicendosi "indignato" delle parole del premier polacco sull'Olocausto. Al vertice sulla sicurezza in Germania, Marawiecki ha risposto a un reporter israeliano che durante la Shoah "ci furono colpevoli polacchi, così come ebrei, russi e ucraini, non solo tedeschi".La polemica giunge dopo la legge ...

Polonia potrebbe cambiare legge Shoah : 19.55 Il premier polacco Morawiecki avrebbe intenzione di cambiare la controversa legge sull'Olocausto. La legge vieta di accusare la Polonia di complicità nell'Olocausto e di riferirsi ai campi di concentramento nazisti in Polonia come "polacchi" dato che il territorio della Polonia fu annesso al Terzo Reich all'inizio della Seconda Guerra mondiale. Il premier ora attende un pronunciamento della Corte Costituzionale per una formulazione più ...

Polonia disponibile a rivedere la legge sulla Shoah : Il premier polacco Mateusz Morawiecki si è mostrato aperto alla possibilità di un cambiamento della controversa legge sull'olocausto. Se la Corte Costituzionale dovesse stabilire che è necessario, parti della nuova norma potrebbero essere formulate in modo più preciso, ha detto il premier alla radio polacca.Il presidente polacco Andrzej Duda aveva firmato il 6 febbraio scorso la controversa legge sulla Shoah, ma si ...

La legge sulla Shoah fa male alla Polonia : ... "il rifiuto dell'universalismo " l'insistenza sul carattere eccezionale di questo paese " è al centro della 'politica storica' della Polonia, che mira a controllare la versione del ventesimo secolo ...

La legge sulla Shoah fa male alla Polonia : La Polonia dovrebbe avere gli anticorpi contro le manipolazioni storiche. Invece il governo del Partito diritto e giustizia conduce una guerra culturale per scrivere la storia a colpi di legge. Leggi

L'attacco hacker al Pd di Firenze e la legge sulla Shoah in Polonia. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO C'e' un accordo tra sindacati e aziende in Germania sulle 28 ore . Dopo ripetuti scioperi, i lavoratori del settore metallurgico , circa quattro milioni, hanno ottenuto il diritto di poter ...

Legge sulla Shoah - bufera sulla PoloniaVarsavia si difende : “Auschwitz? Era tedesco” : Legge sulla Shoah, bufera sulla PoloniaVarsavia si difende: “Auschwitz? Era tedesco” “I campi dove sono stati sterminati milioni di ebrei non erano polacchi”, afferma il premier spiegando il decreto approvato giovedì, che ha sollevato molte critiche. Israele attacca: “Un caso di negazione della Shoah” Continua a Leggere L'articolo Legge sulla Shoah, bufera sulla PoloniaVarsavia si difende: “Auschwitz? ...

"Shoah - non c'entriamo". La Polonia vara la legge che indigna Israele : Il Senato polacco è andato fino in fondo sull'onda della spinta nazionalista, che da sempre eccita il popolo polacco in modo poetico quanto illusorio e alla fine bugiardo. Ieri, senza riguardo per la ...

Shoah - carcere per chi parla di ‘lager polacchi’. La Polonia impone la sua visione della storia : Il parlamento polacco ha appena emanato una legge penale che punisce severamente chi associ i lager sorti in Polonia per lo sterminio sistematico del popolo ebraico con la Polonia stessa: è vietato chiamarli “lager polacchi”, in quanto – suppone la legge – quei campi erano ideati, gestiti, organizzati, finanziati dalla Germania nazista. Si prevede a livello normativo che chiunque accusi, pubblicamente e contro la realtà fattuale, la ...