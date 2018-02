Sfregio al militante FN pestato | i centri sociali coi nastri adesivi usati per legare

ilgiornale

: RT @nliangeli93: Tra l'aggressione di un neonazista a Macerata, la 'canzoncina' per le foibe, lo sfregio sulla tomba di #AldoMoro e il pest… - Gigithebeast1 : RT @nliangeli93: Tra l'aggressione di un neonazista a Macerata, la 'canzoncina' per le foibe, lo sfregio sulla tomba di #AldoMoro e il pest… - nliangeli93 : Tra l'aggressione di un neonazista a Macerata, la 'canzoncina' per le foibe, lo sfregio sulla tomba di #AldoMoro e… -

(Di sabato 24 febbraio 2018) L'ultimoa Massimo Ursino, il segretario di Forza Nuova legato eper strada da un gruppo di antagonisti (guarda il video), arriva dalla piazza antifascista. Al corteo di Palermo sono stati, infatti, lanciati anche scotch da imballaggio (guarda il video). Un messaggio beffardo deie degli antagonisti al dirigente aggredito nei giorni scorsi e legato ai polsi proprio con lo scotch.Oggi i due antagonisti arrestati, Gianmarco Codraro e Carlo Mancuso, sono stati scarcerati dal gup di Palermo Roberto Riggio. "Per il gip colpire un forzanovista non è un reato, sono solo lesioni, invece di sequestro e tentato omicidio - ha commentato Roberto Fiore - mentre a Roma Giuliano Castellino e Consuelo Benedetti sono agli arresti da 6 mesi per aver impedito uno sfratto. Sono senza parole". Per i, invece, la decisione del gup dimostra ...