Settima puntata di Immaturi – La serie | i protagonisti ammessi alla maturità

Immaturi : anticipazioni Settima puntata di venerdì 2 marzo 2018 : Immaturi - La Serie Si avvicinano gli esami di maturità per gli Immaturi di Canale 5, che nonostante l’età sono ancora troppo presi dalle proprie vicende personali per dedicarsi seriamente allo studio. Ma non è che gli altri adulti della serie sappiano comportarsi molto meglio, basti pensare al professore di matematica Daniele (Daniele Liotti), che, dopo un lungo corteggiamento nei confronti di Francesca (Nicole Grimaudo), la lascerà ...

Immaturi-La serie - Settima puntata : una decisione sofferta : Anticipazioni Immaturi-La serie, settima puntata: la scelta di Daniele Nuovo appuntamento stasera con Immaturi-La serie con Daniele Liotti, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Luca e Paolo, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo e Irene Ferri. Cosa accadrà nella settima puntata di Immaturi-La serie in onda il 2 marzo su Canale 5? Tutti i nodi vengono al pettine. La gita scolastica ha portato scompiglio nella vita degli “immaturi” e dei ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni Settima puntata 1 marzo 2018 : Siamo giunti già alle anticipazioni sulla settima puntata di Don Matteo 11, che andrà in onda giovedì 1 marzo 2018. Le settimane volano quando si è in compagnia di una delle nostre fiction preferite e sicuramente è questo il caso per numerosissimi italiani, dato che gli ascolti della fiction con Terence Hill e Nino Frassica non deludono mai. Cosa succederà nella settima puntata di Don Matteo 11? Gli episodi che vedremo sono Pene d'amore e Una ...

Anticipazioni Settima puntata di Don Matteo 11 - su Rai1 il 1° marzo : Carlo Conti super guest star : Prosegue l'appuntamento con l'amata serie di Rai1 con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. Giovedì 1° marzo 2018, in prima serata, andrà in onda la settima puntata di Don Matteo 11 con una super guest star: Carlo Conti farà capolino a Spoleto nel ruolo di se stesso. Dopo la presenza dell'ex tronista Andrea Damante, tra le guest star della sesta puntata, Don Matteo 11 ospita il conduttore televisivo: scopriamo in che cosa consisterà il suo ...

Don Matteo 11 - anticipazioni Settima puntata : arriva Carlo Conti : Don Matteo 11, puntata 1 marzo: Sofia scopre la verità sulla madre? I colpi di scena non mancheranno nella prossima puntata di Don Matteo 11. Sofia inizierà a scoprire alcuni segreti del suo passato, mentre Anna Olivieri dovrà metabolizzare la sua situazione sentimentale, infine a Spoleto farà il suo ingresso Carlo Conti che metterà in fibrillazione la Canonica e non solo. La settima puntata di Don Matteo 11 andrà in onda giovedì prossimo, ...

Anteprima Isola dei famosi - sesta puntata : Nino eliminato la prossima Settimana? : Che cosa prevedono le anticipazioni della puntata di martedì 27 febbraio? Sicuramente, tantissime sorprese, sia positive che negative. Buone notizie per Franco Terlizzi, nuova scoperta di questa edizione dell'Isola dei famosi che riuscirà a superare il televoto anche questa volta, mentre le cattive notizie ricadranno proprio su Nino Formicola che potrebbe essere il sesto eliminato del reality di Canale 5. Per quanto riguarda Paola Di Benedetto, ...

THE X-FILES - In attesa del ritorno - la Fox ha diffuso il promo della Settima puntata : La settima puntata di The X-FILES, ritornerà sulla rete americana Fox, dopo una pausa di due settimane, il prossimo 28 febbraio. Per consolare i fan, il network ha diffuso il promo della puntata intitolato “Rm9sbG93ZXJz“. Il titolo dell’episodio non ci anticipa molto, come il promo, nonostante questo i creatori promettono una puntata evento. Per la prima volta Mulder e Scully saranno coinvolti in un caso del tutto nuovo rispetto ai temi che ...

Isola dei Famosi 2018/ Squalifiche - eliminati e diretta : Raz Degan naufrago per una Settimana? (Terza puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta terza puntata 5 febbraio: chi verrà eliminato tra Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi? Francesco Monte a rischio espulsione(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:41:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Eliminati e pagelle : il pubblico approva l'addio di Italo (Settima puntata) : Masterchef Italia 7, i concorrenti Eliminati e le pagelle della puntata trasmessa il 1 febbraio 2018. Italo e Matteo tornano a casa. L'ex pilota paga la sua arroganza(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 08:07:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Eliminati e pagelle : Italo addio al "veleno" (Settima puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, i concorrenti Eliminati e le pagelle della puntata trasmessa il 1 febbraio 2018. Italo e Matteo tornano a casa. L'ex pilota paga la sua arroganza(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 04:32:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta - anticipazioni e eliminati : il consiglio di Bruno Barbieri (Settima puntata) : Masterchef Italia 7, anticipazioni settima puntata 1° febbraio: prova in esterna sul Gran Sasso, Isabella Potì ospite speciale. Chi sarà il nuovo eliminato?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Masterchef Italia 7 Anticipazioni Settima puntata : stasera 1 febbraio 2018 : Nell'appuntamento di stasera gli aspiranti chef dovranno vedersela con la sfida più temuta: l'alta pasticceria.

MASTERCHEF ITALIA 7/ Diretta - anticipazioni e eliminati : menù di montagna al Gran Sasso (Settima puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni settima puntata 1° febbraio: prova in esterna sul Gran Sasso, Isabella Potì ospite speciale. Chi sarà il nuovo eliminato?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:51:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta - anticipazioni e eliminati : prova in esterna al Gran Sasso (Settima puntata) : Masterchef Italia 7, anticipazioni settima puntata 1° febbraio: prova in esterna sul Gran Sasso, Isabella Potì ospite speciale. Chi sarà il nuovo eliminato?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:09:00 GMT)