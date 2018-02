Serie C Vicenza-Reggiana la decide Cesarini | termina 0-1

Serie C Vicenza-Reggiana 0-1. Decide il gol di Cesarini : VICENZA - Con una rete messa a segno da Cesarini sul finire della prima frazione di gioco, la Reggiana espugna , per la prima volta nella propra storia, il Menti di Vicenza , 0-1. Con questi tre punti ...

Serie C - Padova-Samb : pareggio. Vicenza e Pordenone ok : PADOVA - Il Padova consolida il trono del girone B di Serie C . La prima della classe ha pareggiato in casa contro la Samb , la diretta inseguitrice in classifica, con il punteggio di 1-1: a segno ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : orgoglio Vicenza (24^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e diretta gol live score: si gioca la 24^ giornata di campionato, sabato 3 febbraio va in scena il solo girone B con il Padova in fuga(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:19:00 GMT)

Serie C Vicenza-Padova - decide Guidone : il derby termina 0-1 : VICENZA - Una rete di Guidone all'80' vale il successo del Padova capolista che espugna il Menti nel derby veneto contro il Vicenza . Primo tempo senza particolari emozioni, con il Vicenza che crea ...

Serie C : SoS Vicenza - operazione 'Cuore Biancorosso' - 50 euro per non fallire Video : In fretta, occorre fare in fretta per salvare il Vicenza Calcio da un destino che sembra, ormai, segnato. Nelle ultime ore, il curatore fallimentare Nerio De Bortoli, ha reso noto quali procedure verranno applicate, secondo la normativa vigente. In una riunione avuta col sindaco di Vicenza [Video] Achille Variati, presso Palazzo Trissino, il curatore ha fatto il punto sulla situazione del club biancorosso e, alla presenza dei giornalisti, ha ...

Serie C : SoS Vicenza - operazione 'Cuore Biancorosso' - 50 euro per non fallire : In fretta, occorre fare in fretta per salvare il Vicenza Calcio da un destino che sembra, ormai, segnato. Nelle ultime ore, il curatore fallimentare Nerio De Bortoli, ha reso noto quali procedure verranno applicate, secondo la normativa vigente. In una riunione avuta col sindaco di Vicenza Achille Variati, presso Palazzo Trissino, il curatore ha fatto il punto sulla situazione del club biancorosso e, alla presenza dei giornalisti, ha detto ...

Serie C : 4 nomi per 'infiammare' il mercato - Vicenza 'storia da libro cuore' Video : Era il big match della ventiduesima giornata della #Serie C, girone meridionale, e le previsioni della vigilia sono state rispettate in pieno. Parliamo, ovviamente, di Lecce-Catania che ha visto, almeno per ora, rimandato il verdetto sull'esito finale della squadra vincitrice del girone. Il risultato di parita' lascia inalterato il distacco di 4 punti tra il Lecce, capolista, ed il Catania [Video] secondo, ma conferma che siamo di fronte a due ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : il caso Vicenza (22^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Dopo la sosta torna il campionato della terza divisione: le partite di sabato 20 gennaio sono 11(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Il Vicenza è ufficialmente fallito ma proseguirà il campionato di Serie C : i dettagli : Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ufficialmente il fallimento del Vicenza Calcio che potrà però continuare a giocare il proprio campionato di Serie C, dal momento che è stato disposto l’esercizio provvisorio. A dare l’annuncio è stato il presidente del Tribunale Alberto Rizzo, dopo che in mattinata si era tenuta l’udienza fallimentare, cui è seguita la Camera di consiglio con i giudici. “Da oggi – ha spiegato ...

Vicenza Calcio fallito/ News - il tribunale dispone l'esercizio provvisorio : la squadra continua in Serie C : Vicenza Calcio fallito: il tribunale fallimentare ha disposto l'esercizio provvisorio affidato a Nerio De Bortoli. La squadra veneta prosegue l'attività in Serie C ma con grande incertezza(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:55:00 GMT)

Serie C : Vicenza-caos - i tifosi bloccano pullman squadra berretti - nota del club : Come un déjà vu, il caso-Modena si ripete a pochi mesi di distanza in quel di Vicenza, ripercorrendo gli stessi eventi. Dopo la messa in mora della Società biancorossa, i calciatori hanno legittimamente deciso di disertare la trasferta di Padova dove, nel pomeriggio di oggi 13 gennaio, era in programma la gara di Coppa Italia di Serie C. I tifosi impediscono la partenza della 'berretti' in pullman Tale irrevocabile decisione era stata comunicata ...

La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza : La partita tra Vicenza e Padova, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 e valevole per la Coppa Italia di Serie C, è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza e data l’impossibilità di far giocare al loro The post La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza appeared first on Il Post.

Serie C : fallimento Vicenza - capitolo retrocessioni - ecco la normativa federale Video : Notizia dell'ultima ora, come riportata da Trivenetogoal.it., la Procura della Repubblica di Vicenza ha chiesto il #fallimento del Vicenza [Video] calcio chiedendo al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 104, che venga disposto l'esercizio provvisorio, fondamentale per la sorte sportiva del club. Girone B falsato con zero retrocessioni Infatti, anche con la messa in mora ed il successivo svincolo dei calciatori, i biancorossi porterebbero ...

Serie C : fallimento Vicenza - capitolo retrocessioni - ecco la normativa federale : Notizia dell'ultima ora, come riportata da Trivenetogoal.it., la Procura della Repubblica di Vicenza ha chiesto il fallimento del Vicenza calcio chiedendo al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 104, che venga disposto l'esercizio provvisorio, fondamentale per la sorte sportiva del club. Girone B falsato con zero retrocessioni Infatti, anche con la messa in mora ed il successivo svincolo dei calciatori, i biancorossi porterebbero a termine ...