Serie B Parma-Venezia | apre Firenze | chiude Calaiò Termina 1-1

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse : focus su Parma Venezia (27^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 27^ giornata della SERIE B. Ecco le favorite e gli esiti più probabili per gli incontri di venerdì e sabato(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:01:00 GMT)

Probabili Formazioni Parma-Venezia - Serie B 23-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Venezia, Serie B, venerdì 23-02-2018 ore 21:00. La 27^ giornata del campionato di Serie B, mette di fronte due squadre di prima fascia come Parma-Venezia, in lotta entrambe per un piazzamento che garantirebbe loro di disputare i play-off. Il Parma, viene da una sconfitta schiacciante, rimediata la scorsa giornata, in casa dell’Empoli. Gli uomini di D’Aversa, non stanno attraversando n momento ...

Video/ Empoli Parma (4-0) : highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata) : Video Empoli Parma (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita del Castellani. I toscani non si fermano più: quattro reti anche ai ducali e ora è fuga in Serie B(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:38:00 GMT)

Serie B - l'Empoli travolge il Parma : il Palermo cade ancora : Il ritiro al Parma serve a nulla, a Empoli prende 3 gol in 50', il quarto arriva allo scadere ma i toscani con Andreazzoli sono davvero scatenati e si staccano al vertice della Serie B, aspettando il ...

Serie B : l'Empoli umilia il Parma - il Palermo cade anche a Perugia : ROMA - l'Empoli umilia , 4-0, il Parma e, in attesa di Frosinone-Ascoli , domenica, ore 15, , resta da solo in vetta alla classifica. Il Palermo incassa , 1-0, a Perugia la terza sconfitta consecutiva ...

Serie B - 26^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno. Crisi Parma - super Foggia - frena ancora il Palermo : 1/60 Donato Fasano/LaPresse ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite : focus su Empoli-Parma (26^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 26^ giornata della Serie B. Ecco le favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma sabato e domenica(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:21:00 GMT)

Probabili Formazioni Empoli-Parma Serie B 17-02-2018 : Probabili Formazioni Empoli-Parma, 26^ giornata di Serie B, 17-02-2018 Empoli-Parma, match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie B, si annuncia come una delle sfide più belle ed intriganti di giornata, perché vede di fronte due squadra dall’alto tasso tecnico, che puntano alla promozione nella massima Serie. L’Empoli, padrone di casa, arriva a questa partita con il morale alle stelle. Oltre al primo posto in ...

Serie B Empoli-Parma - arbitra Sacchi. Illuzzi per il Frosinone : ROMA - L' Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata di ritorno di Serie B , in programma sabato 17 febbraio alle 15. Il big match Empoli-Parma è ...

Serie B - Parma-Perugia 1-1 : Cerri illude - Ceravolo firma il pari : PARMA - Finisce in parità il primo posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie B: Parma e Perugia, infatti, non vanno oltre l'1-1. I gol arrivano nella ripresa. Gli umbri trovano il ...

Serie B - Perugia e Parma pareggiano : all'ex Cerri risponde Ceravolo : Il Parma perde l' occasione per avvicinare la vetta della classifica. Il Perugia sogna ma al 28' della ripresa è costretto a svegliarsi. Termina 1-1 la sfida dello stadio Tardini tra emiliani e umbri. ...

Serie B - Parma Perugia risultato e formazioni ufficiali. LIVE dalle 15.00 : formazioni UFFICIALI Parma , 4-3-3, : Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Barillà, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz. All. D'Aversa. Perugia , 3-5-2, : Leali; Pajac, Magnani, ...

Serie B Parma-Perugia - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : PARMA -Oggi Parma-Perugia è il posticipo della venticinquesima giornata di campionato, alle ore 15. La squadra di D'Aversa, nella sua rincorsa alle posizioni in luce, si trova di fronte il Perugia ...

Probabili Formazioni Parma-Perugia Serie B 11-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Perugia, match della 25^ giornata di Serie B, 11-02-2018 ore 15:00 Parma-Perugia, match valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie B, vede affrontarsi due squadre che, in questo ultimo periodo, non stanno rendendo quanto avrebbero dovuto. I padroni di casa, dopo esser tornati alla grande dalla sosta, nell’ultimo turno, hanno rimediato una brutta sconfitta sul campo del Brescia. Ciò ...