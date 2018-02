Serie B | Frosinone ko in casa

Serie B - 27^ giornata : crolla il Frosinone - sorride il Bari - in zona retrocessione si scatena il caos : 1/25 LaPresse/Garbuio Paola ...

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse : il punto su Frosinone-Perugia (27^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 27^ giornata della SERIE B. Ecco le favorite e gli esiti più probabili per gli incontri di sabato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Probabili Formazioni Frosinone-Perugia - Serie B 24-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Frosinone-Perugia, match della 27^ giornata di Serie B, 24-02-2018 La 27^ giornata del campionato di Serie B, che si disputerà per la maggior parte sabato 24, regalerà a tutti gli amanti della categoria diversi match alquanto interessanti. Uno di questi è per l’appunto Frosinone-Perugia. Forse, per affrontare il Frosinone, e pensare di poter ottenere qualche punto, questo è il momento meno adatto di tutto ...

Serie B Frosinone-Perugia - arbitra Ghersini. Marini per il Palermo : ROMA - L'Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di ritorno di Serie B , in programma sabato alle 15. Il big match Frosinone-...

Serie B : Frosinone-Perugia a Ghersini : ROMA, 22 FEB - Questi gli arbitri designati per le partite della 27/a giornata, sesta di ritorno, di Serie B in programma sabato 24 febbraio alle ore 15. Ascoli-Cesena: La Penna; Avellino-Novara: ...

Video/ Frosinone-Ascoli (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata) : Video Frosinone-Ascoli (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Serie B vinta dai ciociari che agganciano l'Empoli in testa alla classifica(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Serie B - Frosinone-Ascoli 2-0 : Dionisi e Ciofani per ritornare in vetta : FROSINONE - Il Frosinone aggancia l'Empoli in vetta alla Serie B. Merito del 2-0 mandato in archivio nel posticipo domenicale valido per la ventiseiesima giornata del campionato cadetto: a mettere ...

Serie B : Frosinone-Ascoli 2-0 : FROSINONE, 18 FEB - Con due reti, entrambe nel primo tempo, di Dionisi al 7' e Daniel Ciofani al 23', quest'ultimo alla cinquantesima realizzazione in Serie B, il Frosinone ha battuto l'Ascoli 2-0, ...

Serie B - Frosinone-Ascoli 2-0 : Dionisi e Ciofani gol. Agganciato l'Empoli : FROSINONE - Il Frosinone doma l' Ascoli e si riprende il trono della Serie B in condivisione con l'Empoli. Finisce 2-0 il posticipo domenicale valido per la ventiseiesima giornata del campionato ...

Serie B - Frosinone-Ascoli 2-0. Decisivi Dionisi e Ciofani - Vigorito para rigore a Buzzegoli. Gol e highlights : Frosinone-Ascoli 2-0 7' Dionisi , F, , 23' Ciofani , F, Frosinone , 3-4-1-2, : Vigorito, Terranova, Ariaudo, Brighenti, M. Ciofani, Chibsah , 85' Frara, , Maiello, Beghetto , 70' Crivello, , Ciano , ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Scelte - moduli e dubbi : così verso Frosinone Ascoli (26^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: i moduli, i dubbi e le Scelte degli allenatori in vista dei posticipi per la 26^ giornata del campionato cadetto (17-18 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:24:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse : focus su Frosinone Ascoli (26^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 26^ giornata della SERIE B. Ecco le favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma domenica(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:21:00 GMT)

Probabili Formazioni Frosinone-Ascoli Serie B 18-02-2018 : Probabili Formazioni Frosinone-Ascoli, 26^ giornata di Serie B, 18-02-2018 Frosinone-Ascoli, match apparentemente a senso unico, si disputerà domenica 18-02-2018, valevole per la 26^ giornata di Serie B. Il Frosinone, padrone di casa, in questa partita è data come la grande favorita di turno. Dopo l’immeritata sconfitta nello scorso turno in casa del Bari, vuole tornare alla vittoria per mantenere il primo posto in classifica. La ...

Serie B Empoli-Parma - arbitra Sacchi. Illuzzi per il Frosinone : ROMA - L' Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata di ritorno di Serie B , in programma sabato 17 febbraio alle 15. Il big match Empoli-Parma è ...