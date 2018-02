Serie B | Empoli primo in extremis Cade il Frosinone | pari Palermo

Serie B : Empoli al comando : ANSA, - ROMA, 24 FEB - Classifica del campionato di Serie B dopo la 27/a giornata: Empoli 50; Frosinone 49; Palermo e Bari 44; Cittadella 42; Venezia 40; Spezia 39; Parma e Cremonese 38; Perugia e ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Empoli sotto a Cittadella! (27^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle ultime nove sfide in programma sabato 24 febbraio per la 27^ giornata di campionato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:42:00 GMT)

Serie B - Frosinone-Ascoli 2-0 : Dionisi e Ciofani gol. Agganciato l'Empoli : FROSINONE - Il Frosinone doma l' Ascoli e si riprende il trono della Serie B in condivisione con l'Empoli. Finisce 2-0 il posticipo domenicale valido per la ventiseiesima giornata del campionato ...

Video/ Empoli Parma (4-0) : highlights e gol della partita (Serie B 26^ giornata) : Video Empoli Parma (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita del Castellani. I toscani non si fermano più: quattro reti anche ai ducali e ora è fuga in Serie B(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:38:00 GMT)

Calcio femminile - 14° turno Serie A : la Juventus serve il poker all’Empoli Ladies - vincono Fiorentina e Atalanta Mozzanica : Il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, in attesa di conoscere l’esito della sfida di domani tra Tavagnacco e Brescia, ha regalato spunti interessanti questo sabato. Partiamo dalla Juventus che ha conquistato il 14° successo consecutivo superando, come da pronostico, 4-0 all’“Ale&Ricky” di Vinovo l’Empoli Ladies. Barbara Bonansea, una doppietta di Sanni Franssi ed Aurora Galli hanno regalato altri tre ...

Serie B i risultati - 26esima giornata : Empoli al comando - cade ancora il Palermo : I toscani travolgono il Parma con l'ennesimo poker di stagione, mentre i rosanero cadono sul gong a Perugia. Quarto successo consecutivo per il Foggia

Serie B - l'Empoli travolge il Parma : il Palermo cade ancora : Il ritiro al Parma serve a nulla, a Empoli prende 3 gol in 50', il quarto arriva allo scadere ma i toscani con Andreazzoli sono davvero scatenati e si staccano al vertice della Serie B, aspettando il ...

Serie B : vola l'Empoli. Palermo ancora ko - pari Novara e Pro Vercelli : 1 di 7 Successiva ROMA - Dopo l'anticipo vinto dal Bari in casa della Cremonese prosegue la 26ª giornata di Serie B. L'Empoli continua la corsa verso la Serie A , Andreazzoli non ha ancora perso, ...

Serie B : l'Empoli umilia il Parma - il Palermo cade anche a Perugia : ROMA - l'Empoli umilia , 4-0, il Parma e, in attesa di Frosinone-Ascoli , domenica, ore 15, , resta da solo in vetta alla classifica. Il Palermo incassa , 1-0, a Perugia la terza sconfitta consecutiva ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score 26^ giornata : l'Empoli spicca il volo! : Risultati Serie B, 26^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 17 febbraio valgono per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:54:00 GMT)

Calcio femminile - 14^giornata Serie A : la Juventus ospita l’Empoli Ladies - Tavagnacco-Brescia match clou : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 per la sua quattordicesima giornata. Andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che caratterizzeranno questo turno. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta alla classifica a punteggio pieno, che affronterà l’Empoli Ladies tra le mura amiche dell“Ale&Ricky” di Vinovo. L’obiettivo delle ragazze di Rita Guarino è centrare il 14° successo consecutivo. Le ...

Probabili Formazioni Empoli-Parma Serie B 17-02-2018 : Probabili Formazioni Empoli-Parma, 26^ giornata di Serie B, 17-02-2018 Empoli-Parma, match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie B, si annuncia come una delle sfide più belle ed intriganti di giornata, perché vede di fronte due squadra dall’alto tasso tecnico, che puntano alla promozione nella massima Serie. L’Empoli, padrone di casa, arriva a questa partita con il morale alle stelle. Oltre al primo posto in ...