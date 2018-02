Serie A Torino | Mazzarri | «Contro il Verona per dimenticare il derby»

Serie A Verona - Pecchia : «Sento la fiducia e penso solo al Torino» : Verona - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto sulla lotta salvezza, ...

Serie A Verona - Pecchia : «Solo il Torino nella nostra testa» : Verona - La salvezza, i punti che mancano, le prossime sfide. Fabio Pecchia non vuole sentir parlare di altro che non sia il Torino , l'avversario che il Verona domani ospiter à al Bentegodi in un'...

Serie A Torino - Lyanco : «Sono felice di essere tornato» : Torino - "La caviglia va bene, mi sento bene e sono felice di essere tornato: sono pronto per giocare ". Evangelista Lyanco , difensore brasiliano del Torino , si candida a una maglia da titolare dopo ...

Calcio - i migliori italiani della 25^ giornata di Serie A : Federico Bernardeschi incanta nel derby di Torino - Giacomo Bonaventura lancia in orbita il Milan : Tanti gol e la consapevolezza di disporre di un jolly che farà la fortuna della Nazionale nei prossimi anni. La 25^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 incorona Federico Bernardeschi, straordinario protagonista nella vittoria della Juventus nel derby contro il Torino. Ma non solo la corsa scudetto infimma la massima Serie. Il Milan di Gattuso continua a vincere grazie ad un talento azzurro, mentre il Chievo ritrova i tre punti con la ...

Serie A - Torino-Juventus 0-1 - gli highlights della gara [VIDEO] : Nonostante le varie assenze e l'infortunio di Higuain, la Juventus riesce ad avere la meglio sul Torino nel derby della Mole: la firma è di Alex Sandro L'articolo Serie A, Torino-Juventus 0-1, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Torino Juventus (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata) : Video Torino Juventus (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita nella 25^ giornata di Serie A. La rete di Alex Sandro decide il Derby della Mole.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 03:01:00 GMT)

Pagelle / Torino-Juventus (0-1) : Fantacalcio - i voti. Che successo per Allegri! (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Torino-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della 25^ giornata di Serie A. Chi saranno i migliori e i peggiori in campo al Derby della Mole?.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:43:00 GMT)

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

Risultati Serie A LIVE in tempo reale : la Juve esce con i tre punti da Torino : ... gesto vergognoso di Leandro Fernandes verso i tifosi granata Torino-Juventus probabili formazioni: out Benatia, le ultime dall'Olimpico Napoli-Spal in tv, diretta e streaming sui canali Sky e ...

Video Gol Torino – Juventus 0 – 1 : Highlights e Tabellino Serie A 18-2-18 : Risultato Finale Torino – Juventus 0 – 1: Cronaca e Video Gol Alex Sandro 25^ Giornata Serie A 18 Febbraio 2018 La Juventus, senza mai rischiare nulla, batte il Torino per 1-0, si aggiudica il derby della Mole numero 196 (il terzo stagionale) e ritorna in testa al campionato, scavalcando momentaneamente il Napoli (impegnato con la Spal nel pomeriggio). Formazioni completamente stravolte rispetto alla vigilia: Allegri preferisce ...

Risultati Serie A LIVE in tempo reale : la Juve vince al momento all'Olimpico di Torino : Notizie sul tema Torino-Juventus Serie A diretta tv e LIVE streaming oggi 18/2 LIVE Torino-Juventus, risultato e cronaca in tempo reale del derby: Mazzarri mette Niang Torino-Juventus Primavera, ...

Pagelle / Torino-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Pagelle Torino-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della 25^ giornata di Serie A. Chi saranno i migliori e i peggiori in campo al Derby della Mole?.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : in campo a Torino! Diretta gol e live score (25^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol e live score delle partite in programma oggi domenica 18 febbraio per la 25^ giornata di campionato(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:09:00 GMT)

Serie A - Torino-Juventus in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 12.30 : LE formazioni Torino , 4-1-4-1, : Sirigu; De Silvestri, N'koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon; Iago Falque, Baselli, Obi, Ansaldi; Belotti. All. Mazzarri Juventus , 4-3-3, : Szczesny; De Sciglio, ...