Serie A Spal | Semplici | «Con il Crotone bisogna dare il massimo»

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Benevento : i rebus per Spalletti. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Benevento: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rafinha verso la prima da titolare, Spalletti dovrebbe recuperare anche Icardi(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Serie A - Zenga : «Crotone sereno. Spal? Come il Napoli…» : CROTONE - Sicurezza. E' il concetto che Walter Zenga trasmette al Crotone in vista dello scontro diretto con la Spal: 'In settimana abbiamo fatto sempre le stesse cose senza cambiare nulla, neanche l'...

Serie A - Spalletti dà i voti all'Inter : Luciano Spalletti, si sa, fa del dialogo una delle sue armi principali: doti da oratore confermate in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport tra sana autocritica, inviti alla calma e ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Napoli è davvero uno spettacolo» : FERRARA - 'Abbiamo affrontato il Napoli cercando di limitarne le qualità. Il Napoli è un avversario tosto, è la migliore squadra che c'è in Italia anche come gioco e aver tenuto in bilico la partita ...

Serie A Spal - Semplici : «Juventus concreta - Napoli più spettacolare» : FERRARA - "La Juventus pur non giocando un calcio spettacolare è squadra concreta ed esperta e resta la più forte anche come rosa, ma il Napoli ha trovato quella concretezza che lo scorso anno mancava ...

VIDEO / Napoli Spal (1-0) : highlights e gol. Parola ad Allan (Serie A 25^ giornata) : VIDEO Napoli Spal (risultato finale 1-0), highlights e gol della partita valida nella 25^ giornata del campionato di Serie A e giocata tra le mura del San Paolo. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Serie A - Napoli-Spal 1-0 - gli highlights della gara [VIDEO] : Un gol di Allan a inizio gara permette al Napoli di regolare la Spal e di proseguire la propria corsa. Azzurri sempre primi a +1 sulla Juventus L'articolo Serie A, Napoli-Spal 1-0, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Napoli Spal (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata) : Video Napoli Spal (risultato finale 1-0), highlights e gol della partita valida nella 25^ giornata del campionato di Serie A e giocata tra le mura del San Paolo. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 03:03:00 GMT)

Pagelle / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti. Allan migliore in campo (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Napoli partita in bilico...» : Ripartiamo convinti per centrare il nostro obiettivo - spiega il tecnico a Sky Sport - Paloschi e Floccari insieme solo alla fine? Ho iniziato la gara con una punta per mantenere un equilibro, poi ci ...

Serie A - il Napoli batte la Spal di misura e si riprende la testa della classifica : Benevento-Crotone: cronaca, statistiche, tabellino BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 Poli e Pulgar firmano la vittoria del Bologna sul Sassuolo, la numero 600 in Serie A. Decisiva negli ultimi minuti la punizione ...

Serie A Napoli-Spal 1-0 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli di Sarri conquista la nona vittoria consecutiva e si riprende il primo posto in classifica, sorpassando di nuovo la Juventus. Contro la Spal decide una rete di Allan al 6' del primo ...

Serie A - al Napoli basta Allan per tenere la testa della classifica : 1-0 contro la Spal : Gli azzurri di Maurizio Sarri rispondono subito alla vittoria della Juventus nel derby e al San Paolo battono la Spal per 1-0, senza brillare, tornando in vetta al campionato con 66 punti a +1 sulla ...

Video goal Napoli-SPAL 1-0 - Highlights e Tabellino 25^ Giornata Serie A : Risultato Finale Napoli-SPAL 1-0: Cronaca e Video Gol Allan 25° Giornata serie A 18 Febbraio 2018. Il Napoli si porta a casa i tre punti ma lascia sul campo diverse occasioni non sfruttate, da sottolineare la prova di Allan, un pò in ombra invece Insigne. Tra i ferraresi è difficile votare il migliore, probabilmente solo la prestazione di Meret è sufficiente. Il Napoli parte subito aggressivo, sfiorando la rete per ben due volte nei primi ...