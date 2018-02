Serie A | le partite della 26ª giornata

Serie A - le partite e gli orari della 26ª giornata : Questa sera gioca l'Inter, domani ci sono Juventus-Atalanta e Roma-Milan, lunedì l'ultimo posticipo fra Cagliari e Napoli The post Serie A, le partite e gli orari della 26ª giornata appeared first on Il Post.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (26^ giornata) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite della 26^ giornata. Tanti i match dall'esito aperto: attenzione alla sfida Inter-Benevento a San Siro.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 05:43:00 GMT)

RISCHIO RINVIO - PARTITE DI Serie A E Serie B/ Gelo e neve - l'allarme si sposta verso il torneo cadetto? : RISCHIO RINVIO, PARTITE di SERIE A e SERIE B: Gelo e neve, Sassuolo-Lazio in forse e... Diverse PARTITE potrebbero non disputarsi nelle prossime ore, complice il Gelo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:09:00 GMT)

Buran - neve e gelo : allarme maltempo/ Video - pericolo valanghe : a rischio partite Serie A (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:58:00 GMT)

Calendario Serie A calcio - 26^ giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 24-26 febbraio si disputerà la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Sarà un turno fondamentale in ottica classifica generale. Prosegue la sfida a distanza per lo scudetto tra Napoli e Juventus: i bianconeri saranno impegnati domenica alle ore 18.00 contro l’Atalanta, i partenopei replicheranno nel posticipo di lunedì sera sul campo del Cagliari. Si infiamma anche la lotta per un posto in Champions League: ad aprire le ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (27^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 27^ giornata della Serie B. Ecco le favorite e gli esiti più probabili per gli incontri di venerdì e sabato(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 05:55:00 GMT)

Serie A - freddo e gelo in arrivo in Italia : partite a rischio rinvio : Sacchi attacca Di Francesco: 'Squadra senza mentalità' Milan-Ludogorets LIVE, cronaca e risultato in tempo reale. Le formazioni ufficiali

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score : le partite dei gironi A - B e D (oggi 21 febbraio 2018) : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e live score delle partite del gironi A, B, e D oggi 21 febbraio 2018 in campo per un nuovo turno infrasettimanale dei dilettanti. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 04:18:00 GMT)

Prossimo turno Serie A - 26^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (24-26 febbraio) : Nel weekend del 24-26 febbraio si disputerà la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Il turno sarà spalmato su tre giorni. La lotta al vertice prosegue con la sfida a distanza tra Juventus e Napoli: i bianconeri saranno impegnato domenica pomeriggio in casa contro l’Atalanta mentre i partenopei risponderanno lunedì sera sul campo del Cagliari. Il big match di giornata è l’attesissimo Roma-Milan, posticipo di domenica sera. La ...

Serie A live - le partite di oggi. Risultati e classifica in tempo reale : Formazioni e Risultati della 25esima giornata di campionato. Tutti i match in diretta Torino-Juventus 0-1, rivivi la diretta - Infortunio Higuain, fuori al 15'

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse sulle partite : che risultato a Bergamo? (25^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della SERIE A. Le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:52:00 GMT)

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse sulle partite : Juventus favorita sul Torino ma... (25^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della SERIE A. Le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:20:00 GMT)