Quarantacinque minuti di buio,poi l'si scuote e batte 2-0 ilSpalletti risale per ora al 3° posto. Inguardabile il 1° tempo dei nerazzurri che in attacco producono zero a parte una capocciata larga di Perisic.Giocano bene e con mente libera i sanniti,pericolosi al 28' con Coda: Handanovic respinge coi pugni. Ripresa.Puggioni dice no a Vecino, a ruota occasionissima per Coda,lanciato a rete,che però spreca.Da qui,il match gira: Skriniar (66') e Ranocchia (69'),i due centrali, scacciano i fantasmi segnando entrambi di testa.(Di sabato 24 febbraio 2018)