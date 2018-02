Sei Nazioni 2018 | Scozia-Inghilterra 25-13 Si mescolano le carte in classifica

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 25-13. La Calcutta Cup torna ad Edimburgo dopo 10 anni : Si inizia alle 17.45 ora italiana, OA Sport seguirà l'evento con la sua DIRETTA LIVE testuale integrale in tempo reale. Buon divertimento! , Foto: Pagina Facebook Scozia Rugby, CLICCA F5 , ...

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 25-13. La Calcutta Cup torna ad Edimburgo dopo 10 anni : Continua la sfida a distanza tra Irlanda ed Inghilterra in testa al Sei Nazioni 2018 di rugby: le due selezioni sono appaiate a quota 9 punti dopo due giornate e puntano ad arrivare allo scontro finale di Twickenham, in programma nell'ultima giornata, per trovare la vittoria nel torneo con tanto di Grand Slam. Alle 17.45 spazio a Scozia ed Inghilterra, con i padroni di casa che hanno reagito alla scoppola subita all'esordio in casa del Galles ...

LIVE Francia-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 in DIRETTA : le azzurre provano a sovvertire il pronostico : L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà questa sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby. Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie, ed ...

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 22-6 a metà gara. Terza meta dei padroni di casa - ancora Jones!

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 3-0. Laidlaw sblocca dalla piazzola

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 0-0. Gli inglesi vogliono restare in vetta alla classifica

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Galles 37-27. Partita spettacolare - trionfo dei Verdi : Terza giornata per il Sei Nazioni di Rugby: all’Aviva Stadium di Dublino è andato in scena il match sicuramente più spettacolare della settimana. I padroni di casa Verdi si candidano come prima (ed unica) rivale per la conquista del Trofeo all’Inghilterra: gli irlandesi si impongono per 37-27 sul Galles. Terza vittoria consecutiva e vetta della classifica. I gallesi invece, al termine di un incontro lottatissimo, sono costretti ad ...

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : gli inglesi vogliono restare in vetta alla classifica

LIVE – Sei Nazioni Rugby 2018 : Irlanda-Galles in DIRETTA 27-20! I Dragoni la riaprono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita di questo terzo turno del Sei Nazioni di Rugby. All'Aviva Stadium di Dublino si sfidano Irlanda e Galles alle 15.15, una sfida davvero molto spettacolare e sicuramente appassionante. L'Irlanda è lanciata in vetta alla classifica, dopo la vittoria all'ultimo respiro in trasferta contro la Francia ed il rotondo successo interno sull'Italia, mentre il Galles dopo l'ottimo esordio ...

LIVE – Sei Nazioni Rugby 2018 : Irlanda-Galles in DIRETTA 27-13! I Verdi conquistano il bonus

LIVE Sei Nazioni Rugby 2018 : Irlanda-Galles in DIRETTA. Chi sarà la rivale dell'Inghilterra? : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Irlanda-Galles, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

LIVE – Sei Nazioni Rugby 2018 : Irlanda-Galles in DIRETTA. Chi sarà la rivale dell'Inghilterra?

Sei Nazioni - O'Shea : 'Sono orgoglioso della squadra' : TORINO - ' Abbiamo preparato la partita contro la Francia per vincerla, come sempre. Ma sapevamo che sarebbe stata molto dura, contro una grande squadra, che era sotto pressione. Dopo cinquanta minuti,...

Video/ Francia Italia (34-17) : highlights e tabellino della partita (rugby Sei Nazioni 2018) : Video Francia Italia (34-17): highlights e tabellino della partita di rugby per il Sei Nazioni 2018. Le immagini salienti della partita giocata a Marsiglia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:30:00 GMT)