Sebastien Toutant d' oro nel big air | Mack e Morgan completano il podio

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel big air maschile il canadese Sebastien Toutant vince una finale dai punteggi bassi : Lo Snowboard ha assegnato l’ultimo titolo nel park & pipe alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nella finale del big air maschile titolo e medaglia d’oro al canadese Sebastien Toutant, costante nelle prime due run, nelle quali ha sommato un punteggio di 174.25. Se si pensa che in qualifica, in uno dei due gruppi, con meno di 90.00 non si era passati all’atto conclusivo, si capisce quanto la finale olimpica abbia ...