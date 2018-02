“Scusate | non ce la faccio” Lacrime in diretta per Rudy Zerbi Deve intervenire Silvia

“Scusate - non ce la faccio”. Lutto per Fiorello - il conduttore lascia la diretta. Amico - confidente - mentore - per molti è stato una guida. Sulla rete tutto il cordoglio dei colleghi : Lutto nel mondo della televisione. È scomparso a 71 anni il produttore Bibi Ballandi. Personaggio poliedrico, amato e stimato, era malato da tempo. A darne l’annuncio è stata la famiglia. Ballandi era nato a Bologna il 26 giugno 1946. Negli anni Sessanta e Settanta lavorò come produttore e manager per alcuni dei più importanti cantanti italiani, da Al Bano a Orietta Berti a Mina, e organizzò il tour di Lucio Dalla con Francesco De Gregori ...

“Scusate - non voglio farmi vedere così” : Isola - Bianca Atzei crolla in diretta. Lacrime e singhiozzi quando Alessia Marcuzzi apre ‘il capitolo Max Biaggi’. E Mara Venier : “Non volevo dirtelo - ma ho parlato di te con lui…” : Puntata intensa la terza dell’Isola dei Famosi. Dall’abbandono di Francesco Monte all’arrivo in studio di Eva Henger, passando per discussioni feroci e sfoghi di naufraghi coi cuori spezzati in due. Sì, si è parlato anche di amore in diretta, perché la solitudine, la nostalgia e la lontananza dai propri affetti si comincia a far sentire. Già a poco più di due settimane di reality. Così, dopo la consueta prova ricompensa, ...