Scozia Inghilterra Rugby streaming video e diretta tv | risultato live DMax 6 Nazioni

Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sei Nazioni maschile 3a giornata sabato 24/02/2018 ore 17:45 Scozia-Inghilterra diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY , diretta live testuale su OASport .

