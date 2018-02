Scontro tra tre auto a Villa Santina

AMICI 17 / Verso il serale : duro Scontro tra Vittorio e Veronica Peparini (23 febbraio) : AMICI 17 serale 2018: la fase più importante del programma prenderà il via nei primi giorni di aprile, ecco chi potrebbe esserci e chi quasi certamente non ci sarà, tutti i nomi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Calcio a 5 - 20^ giornata Serie A 2018 : Scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson! Insidia Rieti per la Luparense : Il rush finale è partito e la 20^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 sarà caratterizzata da un match che potrebbe davvero cambiare lo scenario del torneo. Lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Came Dosson rappresenta un crocevia fondamentale per definire le gerarchie della regular season tra le migliori due squadre di questa prima parte della stagione. Un solo punto separa le due contendenti, ma alle loro spalle scalpita la ...

Cinque indagati per lo Scontro tra CasaPound e Potere al popolo a Perugia. Le tensioni partite per l'affissione di alcuni manifesti elettorali : Tre militanti di CasaPound e due di Potere al popolo sono stati indagati dalla procura di Perugia per lo scontro avvenuto nei pressi di una plancia per l'affissione di manifesti elettorali alla periferia della città. Rissa e lesioni i reati ipotizzati a vario titolo sulla base di un'informativa della Digos che indaga su quanto successo. L'indagine è comunque ancora in corso per stabilire con esattezza quanto è successo.

A14. Scontro tra un tir e due vetture tra Porto San Giorgio e Pedaso - 2km di coda in direzione sud. IN AGGIORNAMENTO : Brutto incidente oggi pomeriggio poco dopo le 17 nel tratto di A14 nel territorio provinciale fermano. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni il sinistro ha coinvolto un tir e due autovetture.

Inchiesta rifiuti Napoli/ Video Fanpage - Scontro su Vincenzo De Luca tra Sgarbi e Giarrusso a Matrix : Inchiesta rifiuti Napoli, l'Inchiesta di Fanpage scuote il mondo politico: ieri sera a Matrix duro confronto tra Dino Giarrusso (M5S) e Vittorio Sgarbi (Centrodestra)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 04:08:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Scontro titanico tra Hirscher e Kristoffersen - Moelgg ci prova : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Sarà uno scontro titanico tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen! L’austriaco andrà a caccia di uno storico tris: era arrivato in Corea senza nemmeno un oro olimpico ed ora ne ha già vinti due, in combinata e gigante. La tripletta è alla sua portata, considerando che in stagione ha vinto sei Slalom su otto disputati. Una di queste ...

Amici 2018 ed 17/ Scontro tra Bryan e Daniele : Amici 17: in vista del serale, dopo l'addio ai Black Soul Trio, per Matteo comincia ufficialmente l'avventura da solista. Ancora scontri tra i ballerini Bryan e Daniele.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Caso Fanpage-Campania - De Luca contrattacca : 'sono loro i veri camorristi'. Scontro con Di Maio : Durissimo attacco del governatore della Campania l'inchiesta giornalistica che ha provocato le dimissioni del figlio Roberto, indagato per corruzione, da assessore di Salerno -

La valigetta nucleare di Trump e la rissa a Pechino : Scontro tra agenti segreti in Cina : È successo a novembre, durante la visita del presidente Trump, ma è stato rivelato solo ora. I cinesi cercavano di placcare l’ufficiale con la borsa dei codici

Incidente stradale/ Cazzago San Martino - Scontro frontale auto-furgoncino : grave 17enne (19 febbraio 2018) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 19 febbraio 2018: Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, scontro violento tra un'auto e un furgoncino, 17enne grave.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:54:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Scontro stellare tra Hanyu e Fernandez. La Spagna sogna l'oro 46 anni ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del programma libero maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Scontro stellare tra Hanyu e Fernandez. La Spagna sogna l’oro 46 anni dopo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie e si preannuncia uno spettacolo davvero stellare: il giapponese Yuzuru Hanyu ha quattro punti di vantaggio sullo spagnolo Javier Fernandez, sette sul connazionale Shoma Umo e otto sul cinese Boyang Jin. La caccia all’oro è partita: la Spagna sogna di vincere una medaglia ...

Lo Scontro è tra sovranisti-razzisti ed europeisti - Bonino - : Roma, 16 feb. , askanews, Alle elezioni del 4 marzo andrà in scena uno 'scontro tra un blocco sovranista con venature razziste, che va da Salvini alla signora Meloni fino in qualche modo ai 5 stelle, ...

Scontro Fastweb-Open Fiber - "troppi ritardi sulla banda ultra larga" : Approda all'Antitrust lo Scontro sulle nuove reti banda ultra larga, in fibra ottica. Fastweb ha infatti denunciato Open Fiber, la società controllata da Enel e Cassa depositi che sta creando la ...