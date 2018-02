Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano |  Salvini “giura” in piazza Duomo A Roma un

Roma - in piazza contro fascismo con l'Anpi la sinistra divisa sfila insieme. Milano - Scontri a corteo anti CasaPound : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano. Atteso Salvini. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Palermo - il giorno delle piazze contrapposte : spiegamento di forze per evitare Scontri : Alle 16,30 il corteo antifascista parte dal Massimo. Per il leader di Forza nuova Roberto Fiore, se salisse la tensione, ipotesi comizio in un hotel

Scontri tra genitori e insegnanti : le vere vittime però sono solo i ragazzi : Immagine: Disney Pictures genitori contro insegnanti: gli ultimi casi di cronaca A Succivo , in provincia di Caserta, una mamma ha aggredito una maestra di una scuola materna spingendole più volte la ...

Salvini a Pisa - Scontri tra antagonisti e polizia : due feriti - sei fermati : Disordini e scontri tra antagonisti e forze dell'ordine, con sei giovani fermati, 2 feriti , non gravi, , e tanta tensione, hanno accompagnato i comizi di Matteo Salvini nelle 'rosse' Livorno e Pisa. ...

Scontri Torino - bombe carta con chiodi contro polizia : la foto dell'agente "trafitto" : E' stata una serata ad alta tensione nel cuore di Torino. Nel corso della manifestazione antifascista contro Casapound (Simone Di Stefano, il candidato premier, stava tenendo un "comizio" in un noto albergo...

Scontri a Bilbao fra ultras russi e baschi - muore un poliziotto : Un poliziotto morto a causa di un doppio attacco cardiaco, quattro feriti e cinque arresti. E' il bilancio degli Scontri, un vero e proprio bollettino di guerra, che si sono verificati a Bilbao, nei pressi dello stadio San Mames, dove si sta disputando il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League, fra l'Athletic e lo Spartak Mosca. Gli incidenti si sono verificati intorno alle 20 quando i tifosi russi, circa 150, hanno affrontato ...

Europa League - Scontri a Bilbao prima di Athletic-Spartak Mosca tra le tifoserie. I VIDEO : Tanta agitazione nelle ore precedenti la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. La possibilità di Scontri era stata ampiamente preventivata ...