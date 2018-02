Sci di fondo | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Iivo Niskanen rompe l’incantesimo e

LIVE Sci di fondo - 50 km Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Rastelli e De Fabiani nelle prime posizioni : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 50 km mass start a tecnica classica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma maschile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con una decina di possibili protagonisti e qualche sorpresa Il tris di favoriti vede in cima il kazako Alexey Poltoranin, che ha preparato soprattutto questa gara e due atleti che hanno già vinto l’oro a ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 50 km maschile. Francesco De Fabiani : voglia di stupire e nulla da perdere : voglia di stupire e nulla da perdere. Francesco de Fabiani ci prova a recitare il ruolo di guastafeste in una 50 km a tecnica classica all’inizio della quale i fari sono puntati su altri atleti, quelli che hanno già fatto incetta di medaglie a PyeongChang 2018 e quelli che hanno preparato in particolare questa gara che consegna i vincitori alla storia. L’azzurro ha messo fin da subito in questa stagione nel mirino la gara più lunga ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Una 50 km durissima : tanti i pretendenti e De Fabiani può provarci : Come da tradizione è la maratona della neve, la 50 km, a chiudere il programma maschile dell’Olimpiade: quest’anno non è collocata all’ultima giornata di gare (spazio, tutto sommato giusto, alla 30 km femminile ad aprire un’alternanza) ma si preannuncia come una delle gare più aperte e incerte dell’intero programma olimpico. Da una parte ci sono coloro che hanno dimostrato di essere in grande condizione e hanno già ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv della 50 km (sabato 24 febbraio) : Si chiude il programma dello sci di fondo maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e, come consuetudine, lo fa con la mitologica 50km a tecnica classica, la gara più lunga e massacrante per quanto riguarda la disciplina con gli sci stretti. Ultima occasione, dunque, per andare a caccia delle medaglie per chi ha deluso in questa edizione dei Giochi Olimpici o per rafforzare il proprio bottino per chi già è stato in grado di salire ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci di fondo - nel week-end si chiude il programma con la 50 km maschile e la 30 km femminile : Ultimi appuntamenti sugli sci stretti, sabato 24 febbraio la 50 km maschile mentre domenica 25 va in scena la 30 km femminile Rimangono ancora due gare nel programma olimpico dello sci di fondo sulla ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scelta l’Italia per 50km e 30km. Francesco De Fabiani cerca il colpaccio : Lo sci di fondo chiuderà la propria avventura a cinque cerchi con le prove di distanza. Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ci sarà spazio nel weekend per la 50km maschile (sabato 24 febbraio) e la 30km femminile (domenica 25 febbraio). L’Italia sarà naturalmente presente nelle due gare. Oggi sono state comunicate le due formazioni. La carta più importante è quella di Francesco De Fabiani, un possibile outsider che potrebbe fare ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Sundby-Klaebo dominano la team sprint - Noeckler-Pellegrino fuori dal podio : Dopo l’oro di Sofia Goggia, l’Italia incassa una delle delusioni più grandi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nelle previsioni della vigilia, la team sprint di sci di fondo doveva rivelarsi una gara in cui gli azzurri avrebbero potuto giocarsi una medaglia importante, anche d’oro. Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino sono invece rimasti fuori dal podio, quinti e mai davvero in corsa per le prime tre posizioni. ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nella team sprint femminile si impongono a sorpresa gli USA di Kikkan Randall e Jessica Diggins : La finale della team sprint femminile dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 premia gli USA di Kikkan Randall e Jessica Diggins, che battono a sorpresa la Svezia di Charlotte Kalla e Stina Nilsson, seconda, e la Norvegia di Marit Bjoergen e Maiken Caspersen Falla, terza. L’Italia era stata eliminata in semifinale. Nei primi due giri il gruppone delle 10 finaliste resta praticamente compatto, poi Polonia, Finlandia ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro Usa della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler soffrono nelle qualificazioni della team sprint ma vengono ripescati per la finale : Le qualificazioni della team sprint maschile a tecnica libera non sono andate come tutta Italia si aspettava. Il nostro duo, Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, ha sofferto più del previsto per far parte delle dieci nazioni finaliste. Si sono qualificate direttamente (ovvero piazzandosi nelle prime due posizioni delle semifinali) Norvegia, Francia, atleti olimpici russi e Svezia. vengono ripescate, invece, Francia, Stati Uniti, Canada, ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nelle semifinali della team sprint femminile passano tutte le favorite. Fuori l’Italia : Si è aperto con le semifinali femminili il programma delle team sprint dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: Norvegia ed USA si aggiudicano le rispettive gare, passano tutte le big, mentre l‘Italia di Elisa Brocard e Gaia Vuerich viene eliminata. Nella prima semifinale la Norvegia domina dal principio alla conclusione: Marit Bjoergen e Maiken Caspersen Falla si danno il cambio sempre in testa, con un vantaggio ...