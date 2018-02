Sci alpino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | storica vittoria della Svizzera nel

LIVE Sci alpino - Team Event Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima volta assoluta per la prova a squadre nella rassegna a cinque cerchi, in palio medaglie pesantissime. L’Italia non ha nulla da perdere e cerca un clamoroso colpaccio: Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Chiara Costazza e Irene Curtoni incominceranno la propria avventura contro la Repubblica Ceca, poi Eventualmente ci sarà ...

LIVE Sci alpino - Team Event Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia senza niente da perdere - Svizzera favorita per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima volta assoluta per la prova a squadre nella rassegna a cinque cerchi, in palio medaglie pesantissime. L’Italia non ha nulla da perdere e cerca un clamoroso colpaccio: Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Chiara Costazza e Irene Curtoni incominceranno la propria avventura contro la Repubblica Ceca, poi Eventualmente ci sarà ...

Sci alpino - Team Event PyeongChang 2018 : l’analisi del tabellone. Possibile Italia-Francia ai quarti di finale! : Domani si disputerà il Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di una prima volta assoluta per questa specialità in una rassegna cinque cerchi. La prova a squadre, mai praticata in questa stagione e solitamente presente soltanto durante le Finali di Coppa del Mondo, prevede la partecipazione di 16 Nazioni che si affronteranno in un tabellone a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale. Le varie ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il regolamento del Team Event. Debutta ai Giochi la gara a squadre : Prima volta per la gara a squadre di sci alpino alle Olimpiadi Invernali. Domani verrà assegnata la prima medaglia del Team Event ai Giochi. Un format di gara fortemente voluto dalla FIS in occasione di questa rassegna a cinque cerchi, ma che fatica ancora ad incontrare l’assenso da parte di tutti gli addetti ai lavori, atleti compresi. Ma domani, in ogni caso, ci sarà una medaglia olimpica in palio. Alla gara partecipano le 16 migliori ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il tabellone del team event. L’Italia inizia con la Rep. Ceca : tutti gli incroci e le sfide : Domani (sabato 24 febbraio, ore 03.00 italiane) si disputerà il team event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di un vero e proprio debutto per questa specialità in una rassegna a cinque cerchi. Sono presenti 16 Nazioni, ciascuna schiera due uomini e due donne. Le squadre si sfidano in un tabellone a eliminazione diretta che incomincia dagli ottavi di finale: passano le formazioni che vincono almeno tre ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si chiude con il Team Event! L’Italia prova a stupire : Si chiude domani il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una chiusura, però, con una prima volta assoluta, visto che si disputerà il Team Event, disciplina che non ha mai assegnate medaglie olimpiche nelle edizioni precedenti. Un format diverso rispetto al solito e anche avvincente: le nazioni partecipanti si sfideranno secondo un tabellone ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale. ...

Per l'Italia dello Sci alpino maschile sono Olimpiadi da dimenticare : Per lo sci alpino maschile italiano quella di Pyeongchang è un'edizione dei Giochi invernali assolutamente da dimenticare. Nel corso degli anni è venuto a mancare il ricambio di talenti e i tecnici ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i quattro azzurri per il team Event. C’è Alex Vinatzer : L’ultimo appuntamento dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 è il team event, la gara a squadre, che per la prima volta assegnerà le medaglie ai Giochi. Un format molto particolare: le nazioni partecipanti si sfideranno secondo un tabellone ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale. All’interno di ogni scontro, poi, ci saranno quattro sfide singole di slalom parallelo. Sono infatti quattro gli atleti ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - tutta la delusione di Moelgg : 'nella 2ª manche ci ho messo troppa foga' : Troppi errori per gli atleti italiani nel corso dello slalom maschile di PyeongChang, Moelgg paga una pessima seconda manche e chiude dodicesimo Sorprese a grappoli nello slalom maschile di ...

Sci alpino - la generazione azzurra in slalom al capolinea. Ricambi? Vinatzer e poco altro : L’Italia dello sci alpino maschile chiude l’avventura a PyeongChang 2018 con zero podi, come non accadeva da 12 anni, ovvero dai Giochi casalinghi di Torino. L’ultima delusione è stata lo slalom. Certo, gli azzurri non si presentavano al cancelletto di partenza come i principali favoriti per il podio, ma dopo la prima manche l’idea sembrava potersi concretizzare. Il quarto posto di Manfred Moelgg aveva illuso, poi il ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svizzera regina della combinata. Michelle Gisin conferma la supremazia elvetica : La Svizzera si conferma regina della combinata. Il trionfo olimpico di Michelle Gisin e la medaglia di bronzo di Wendy Holdener sono solo gli ultimi grandi risultati della squadra elvetica in questa specialità. Una supremazia straordinaria, frutto di un lavoro costante e di una dedizione particolare verso una gara che comunque assegna medaglie importanti. In Coppa del Mondo ormai non si gareggia quasi più in combinata, sono solo due o tre ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Michelle Gisin vince la combinata! Battuta Mikaela Shiffrin - fuori Vonn : Michelle Gisin ha vinto la combinata alpina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La svizzera, dopo una bellissima manche di discesa, è riuscita a esprimersi al meglio anche in slalom e si è imposta con pieno merito sulle nevi sudcoreane. La 24enne elvetica, che durante questi Giochi aveva centrato la top ten nelle due prove veloci, ha trionfato con il tempo di 1:20.90 e ha così conquistato la sua prima medaglia a cinque cerchi nella ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : apoteosi Svizzera - Gisin vince davanti a Shiffrin e Holdener : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

Sci alpino - André Myhrer oro olimpico in slalom a 35 anni. Fuori Hirscher e Kristoffersen. Moelgg illude - poi chiude 12° : La Svezia domina lo slalom alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il successo di Frida Hansdotter nella gara femminile, arriva quello di André Myhrer nella prova maschile. A 35 anni il veterano svedese si regala la vittoria più bella della carriera e conquista il suo primo oro olimpico al termine di una gara incredibile e piena di colpi di scena, a partire dall’uscita dei due grandi favoriti, Hirscher e Kristoffersen. Vince, ...