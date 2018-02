Scherma | Coppa del Mondo Varsavia 2018 | successo del sudcoreano Gu Bongil Male gli

Scherma - Coppa del Mondo Varsavia 2018 : l’Italia vuole confermarsi sul podio con Luca Curatoli e nella gara a squadre : Questa settimana la Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Varsavia (Polonia). l’Italia vorrà confermarsi sul podio sia nella gara a squadre che nell’individuale, dove potremo contare su Luca Curatoli. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questo fine settimana. Partiamo dall’individuale dove Luca Curatoli cercherà di salire nuovamente sul podio dopo il terzo posto di Padova. Lo sciabolatore napoletano sta lottando ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spadisti azzurri secondi a Vancouver. In finale vince la Francia : Ottima prestazione della squadra di spada maschile, che ha chiuso al secondo posto la prova di Coppa del Mondo a Vancouver. Il quartetto azzurro composto da Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Emanuele Buzzi e Gabriele Cimini si è arreso solamente in finale alla Francia (Biabiany, Borel, Gustin, Jerent) con il punteggio di 45-41. Il cammino degli azzurri era cominciato negli ottavi di finale con una vittoria più sofferta del previsto contro ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Vancouver vince Bogdan Nikishin. Gabriele Cimini ai piedi del podio : L’ucraino Bogdan Nikishin vince la tappa della Coppa del Mondo di spada maschile a Vancouver. Il 37enne di Dnipro si è imposto in finale sul francese Daniel Jerent con il punteggio di 15-13. Sul podio ci salgono anche l’altro transalpino Yannick Borel e il ceco Pavel Pitra, rispettivamente sconfitti in semifinale da Nikishin per 15-11 e d Jerent per 15-9. Si ferma ai piedi del podio il cammino di Gabriele Cimini, che si conferma lo spadista ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : trasferta canadese per una spada azzurra incerottota : Quinto appuntamento per la Coppa del Mondo di spada maschile. Questo fine settimana si gareggia a Vancouver, nella tappa che chiude la prima metà della stagione. Due assenze pesanti in casa Italia. Paolo Pizzo e Marco Fichera non sono partiti per il Canada a causa di alcuni problemi fisici. Il primo non ha ancora recuperato dal fastidio al gomito e potrebbe prolungare la sua assenza fino al Grand Prix di Budapest, mentre il secondo ha ricevuto ...

Frascati Scherma : grandissimo fine settimana e podio in Coppa del Mondo : Eccezionale week end per il Frascati Scherma: Terzo posto in Coppa del Mondo

Scherma - Coppa del Mondo : spadiste sul podio a Barcellona. Fiorettisti quinti a Bonn : Il weekend di Coppa del Mondo di Scherma si chiude con un podio per i colori azzurri. Si tratta di quello conquistato dalla squadra femminile di spada a Barcellona. Il quartetto italiano formato da Rossela Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio ha chiuso al secondo posto a Barcellona, perdendo in finale contro la Russia per 35-25. Il cammino delle italiane era iniziato agli ottavi con una sofferta vittoria contro ...

Scherma - Coppa del Mondo Barcellona 2018 : Rossella Fiamingo si ferma ai piedi del podio - prima vittoria in carriera per la cinese Zhu Mingye : Sfuma anche a Barcellona il podio per le spadiste azzurre nella Coppa del Mondo. Infatti sulle pedane spagnole la migliore italiana è Rossella Fiamingo, che nonostante una prestazione decisamente più brillante delle precedenti, non riesce comunque a ritrovare il podio e viene eliminata ai quarti di finale. Nel capoluogo catalano può invece esultare la 26enne cinese Zhu Mingye, che conquista il primo successo in carriera dopo aver superato in ...

Scherma - Coppa del Mondo Bonn 2018 : primo podio in carriera per Guillaume Bianchi! Il 20enne azzurro è terzo - successo del russo Alexey Cheremisinov : L’Italia sale ancora sul podio nella Coppa del Mondo di fioretto maschile, ma questa volta lo fa con un nome a sorpresa. A Bonn (Germania) arriva infatti una prestazione straordinaria del talento 20enne Guillaume Bianchi, che chiude il torneo al terzo posto, conquistando così il primo podio tra i senior in carriera. L’azzurro è stato sconfitto per 15-8 in semifinale dal russo Alexey Cheremisinov, cha andrà poi a conquistare il successo dopo aver ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Bonn i fiorettisti puntano ad un altro successo - spadiste in cerca di riscatto a Barcellona : Continua la Coppa del Mondo di Scherma e questo fine settimana è previsto un doppio appuntamento. Infatti i fiorettisti saranno impegnati a Bonn (Germania), mentre le spadiste gareggeranno a Barcellona (Spagna). Andiamo quindi ad analizzare le prospettive degli azzurri per queste tappe. Partiamo dal fioretto, dove l’Italia è reduce dalla straordinaria tripletta di Parigi e in Germania cercherà di confermarsi ulteriormente ai vertici. I ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : ad Algeri fiorettiste ai piedi del podio. Vince la Russia : Dopo la fantastica doppietta azzurra firmata da Alice Volpi ed Erica Cipressa nella prova individuale di ieri, la squadra di fioretto femminile ha chiuso al quarto posto la prova di Coppa del Mondo ad Algeri. Il successo è andato alla Russia che ha sconfitto infinale la Francia Il quartetto formato da Alice Volpi Camila Mancini, Francesca Palumbo e Valentina De Costanzo si ferma dunque ai piedi del podio. Le azzurre sono state sconfitte in ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2018 : Italia ancora sul podio - ma il Luxardo è coreano : La squadra Italiana di sciabola maschile sale ancora sul podio in Coppa del Mondo. Gli azzurri conquistano il secondo posto nella 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Il quartetto composto da Aldo Montano, Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè si è arreso solamente in finale alla Corea del Sud, che si è imposta nell’ultimo atto per 45-33. Si conferma dunque la striscia di piazzamento sul podio consecutivi per l’Italia, ...