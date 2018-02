Scandalo Ong | Plan International autodenuncia casi abusi su minori

Scandalo Oxfam : mea culpa collettivo da 22 ong britanniche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Il comportamento dello staff di Oxfam dopo la pubblicazione di un'inchiesta interna riguardante gli abusi compiuti ad Haiti è "orribile": così lo ha definito il premier britannico Theresa May.

Silenzi comprati - sesso - minacceLa verità sullo Scandalo Oxfam Se è questa è una ong... Il caso : Nuovi inquietanti elementi dallo scandalo che si è abbattuto sulla ong Oxfam. Tre membri del gruppo minacciarono fisicamente un collega per assicurarsi il suo Silenzio. E l'ex capo ad Haiti ammise il sesso con le prostitute Segui su affaritaliani.it

Scandalo Ong - Medici Senza Frontiere ammette casi di abusi nel 2017 : Recentemente si è parlato molto dello Scandalo che ha coinvolto la nota organizzazione umanitaria non governativa 'Oxfam'. Secondo le accuse, ci sarebbero stati alcuni episodi di molestie e abusi sessuali che avrebbero visti come protagonisti diversi membri della stessa ONG e, stando sempre alle indiscrezioni e alle segnalazioni della "talpa" Helen Evans, anche il dirigente Mark Goldring ne sarebbe venuto a conoscenza ma non avrebbe preso nessun ...

Scandalo sessuale Oxfam - l’ong annuncia un piano contro gli abusi : Scandalo sessuale Oxfam, l’ong annuncia un piano contro gli abusi Scandalo sessuale Oxfam, l’ong annuncia un piano contro gli abusi Continua a leggere L'articolo Scandalo sessuale Oxfam, l’ong annuncia un piano contro gli abusi sembra essere il primo su NewsGo.

Scandalo sessuale Oxfam - l'ong annuncia un piano contro gli abusi : ... che avrà accesso a tutti dati dell'organizzazione e potra' compiere indagini a tutto campo, rivolgendosi direttamente al personale, ai partner e alle comunità che Oxfam supporta in tutto il mondo". ...

Scandalo abusi Ong - Oxfam si scusa : 11.20 Oxfam ha annunciato l'istituzione di una commissione che indagherà sulle accuse di abusi sessuali, per "fare giustizia". La direttrice di Oxfam International,Winnie Byanyima, si è scusata: "Dal profondo del mio cuore, perdonateci, perdonate Oxfam",ha detto alla Bbc. La Ong "costruirà una nuova cultura che non tolleri questi comportamenti". Ha ha poi invitato a farsi "avanti chiunque sia stato vittima di abusi da parte della Ong". Dopo le ...

Scandalo Oxfam - “persi in tre giorni 1.200 donatori. Il capo missione ad Haiti aveva lasciato un’altra ong per accuse simili” : Lo Scandalo per i festini e i presunti abusi sessuali che ha travolto Oxfam e altre organizzazioni internazionali comincia a pesare sulle casse della ong con sede a Londra. In soli tre giorni, da sabato a lunedì, 1.270 persone hanno deciso di cancellare le loro donazioni mensili, scrive il quotidiano britannico Daily Telegraph. Se si considera che un privato in Gran Bretagna dona in media circa 9,48 sterline, per la ong si tratta di una perdita ...

Lo Scandalo Oxfam e il doppio pregiudizio sulle ong : Ed è ovvio che " alcune, non molte, credo " lo facciano, perché andare nel mondo delle guerre delle malattie e della fame con un biglietto di ritorno e la boccetta di disinfettante in tasca dà un'...

Scandalo Oxfam/ Ultime notizie - n.1 Ong Goldring sotto accusa : "sapeva di molestie ma insabbiò tutto" : Scandalo Oxfam, Ultime notizie sullo Scandalo sessuale della Ong inglese: il n.1 Mark Goldring sotto accusa, 'sapeva di molestie ma insabbiò tutto'.

Scandalo Oxfam - gravi accuse contro il capo dell'ong : "Sapeva degli abusi sessuali" : Nuovi particolari sullo Scandalo sessuale di Oxfam , la ong britannica impegnata nella riduzione della povertà globale. Ieri si è dimessa la direttrice esecutiva Penny Lawrence , che si è assunta '...

Scandalo Oxfam - sotto accusa anche il numero uno della Ong - : Il direttore esecutivo Mark Goldring avrebbe ignorato alcune recenti segnalazioni su presunti abusi da parte di operatori dell'organizzazione coinvolta in una serie di accuse a sfondo sessuale . A ...