Salvini in piazza con rosario e Vangelo

Salvini con i leghisti in Piazza Duomo - Maroni non c’è : Salvini con i leghisti in Piazza Duomo, Maroni non c’è “E’ una Piazza di pace, di dialogo, di serenità e di futuro”, ha detto il leader leghista aprendo il comizio Continua a leggere L'articolo Salvini con i leghisti in Piazza Duomo, Maroni non c’è sembra essere il primo su NewsGo.

Lega : Salvini - Maroni assente? Io mi godo la piazza : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Nessuna delusione da parte di Matteo Salvini per l’assenza di Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, alla manifestazione della Lega in piazza Duomo a Milano. “Io mi godo la piazza che c’era”, ha detto Salvini, leader della Lega, rimasto ancora a lungo in piazza Duomo al termine della manifestazione per parlare con i sostenitori. “C’è tanto di meglio da fare, ...

Salvini in piazza a Milano - 'giura' su Costituzione e Vangelo : Milano, 24 feb. , askanews, 'Voglio fare prima con voi un giuramento. Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, ai sessanta milioni di italiani, di servirvi con onestà e con coraggio. Giuro ...

Milano - Salvini in piazza Duomo «giura» da premier su rosario e vangelo Video| Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega grande assente il governatore uscente Roberto Maroni. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano - Salvini “giura” in piazza Duomo. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Salvini e il giuramento da premier in piazza Duomo con il rosario in mano : Agenzia Vista, Milano, 24 febbraio 2018 Salvini e il giuramento mi impegno di essere fedele al mio popolo 'Non parlerò di passato ci sono altre piazze che lo fanno, io sono qua per parlare di futuro, ...

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Salvini a Caserta - gli immigrati in piazza : «Siamo tutti antirazzisti» : Cresce la tensione a Caserta dove è atteso a momenti l'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini. Con i centri sociali è sceso in piazza un gruppo di immigrati che sta...

Berlusconi e il dilemma sulla piazza di Salvini : Per le elezioni regionali siciliane portò bene ai leader del centrodestra non farsi mai vedere insieme in piazza. Manifestazioni separatissime. E si vinse. Ma stavolta il problema è più complicato, e ...

Busto Arsizio - bruciato fantoccio Laura Boldrini/ Giovani Padani - Salvini : “il falò in piazza è un’idiozia” : fantoccio di Laura Boldrini bruciato in piazza a Busto Arsizio in provincia di Varese. Dure condanne per il gesto e il commento del Presidente della Camera dei Deputati.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:40:00 GMT)

FANTOCCIO LAURA BOLDRINI BRUCIATO A BUSTO ARSIZIO/ Rogo in piazza dei Giovani Padani : "Salvini si scusi" : FANTOCCIO di LAURA BOLDRINI BRUCIATO in piazza a BUSTO ARSIZIO in provincia di Varese. Il commento Presidente della Camera e l'attacco a Salvini.

