Salvini in piazza a Milano | ' giura' su Costituzione e Vangelo

Milano - Salvini in piazza Duomo «giura» da premier su rosario e vangelo Video| Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega grande assente il governatore uscente Roberto Maroni. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Milano Salvini in piazza Duomo «giura» da premier con rosario in mano|Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega il governatore lombardo non si è fatto vedere, diversamente da quanto annunciato venerdì e previsto in agenda. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Salvini a Caserta - gli immigrati in piazza : «Siamo tutti antirazzisti» : Cresce la tensione a Caserta dove è atteso a momenti l'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini. Con i centri sociali è sceso in piazza un gruppo di immigrati che sta...

Berlusconi e il dilemma sulla piazza di Salvini : Per le elezioni regionali siciliane portò bene ai leader del centrodestra non farsi mai vedere insieme in piazza. Manifestazioni separatissime. E si vinse. Ma stavolta il problema è più complicato, e ...

Busto Arsizio - bruciato fantoccio Laura Boldrini/ Giovani Padani - Salvini : “il falò in piazza è un’idiozia” : fantoccio di Laura Boldrini bruciato in piazza a Busto Arsizio in provincia di Varese. Dure condanne per il gesto e il commento del Presidente della Camera dei Deputati.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:40:00 GMT)

O premier o non sarà ministro Così Salvini spiazza Berlusconi Governo Centrodestra - i primi nomi : Elezioni 2018 Lega. Elezioni 2018 Centrodestra. Altro che ministro dell'Interno. Matteo Salvini - come ha confidato lo stesso segretario leghista ai suoi più stretti collaboratori - o farà il presidente del Consiglio nel prossimo esecutivo o sarà soltanto parlamentare restando fuori dal Governo, anche per tenersi le mani libere, senza quindi fare il ministro di nessuno Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Rosato (Pd) : “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra incapaci e demagoghi”. E su LeU : “Marginali” : “C’è un pezzo di sinistra che è marginale che pensa solo a dare messaggi contraddittori: un giorno parlano con M5S l’altro con chi non si sa. Pensiamo ci vogliano messaggi chiari, una sinistra di governo è una sinistra capace di raccogliere consenso e fare proposte”. Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato in sala stampa. L'articolo Elezioni, Rosato (Pd): “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra ...

Berlusconi : M5s peggio di una setta. Salvini però apre e li invita in piazza : Il leader di FI rilancia su flat tax e pensione da 1000 euro alle mamme. In italia troppi migranti che delinquono dice, ma le parole più dure sono per i Cinquestelle: ' peggio dei post comunisti'. ...

Salvini - Di Maio in piazza con noi ma non apro a 5S : "Ho visto che Di Maio ha detto 'prima gli italiani'. Meglio tardi che mai. Prima gli italiani è la nostra idea, e io lo invito alla manifestazione che faremo il 24 febbraio. Ho letto che i 5S vogliono ...