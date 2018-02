Salvini in piazza con rosario e Vangelo : Il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco di piazza Duomo a Milano ha mostrato un rosario che teneva in tasca. ‎"Mi porto dietro un rosario che mi ha regalato un don, fatto da una donna ...

Elezioni : Salvini - con Berlusconi giovedì sera a Roma : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Con Silvio Berlusconi “ci vediamo giovedì sera a Roma” alla manifestazione unitaria del centrodestra. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in piazza Duomo a Milano al termine della manifestazione organizzata dalla Lega, rispondendo a chi gli faceva notare che nel suo comizio non aveva mai citato il leader di Forza Italia. Su una competizione con Forza Italia per diventare il primo ...

Salvini con i leghisti in Piazza Duomo - Maroni non c'è : "E' una Piazza di pace, di dialogo, di serenità e di futuro", ha detto il leader leghista aprendo il comizio

Salvini inscena giuramento da Premier con Costituzione e Vangelo : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha giurato fedeltà alla Repubblica, fingendo di essere nominato Premier al Quirinale, chiudendo il comizio in piazza Duomo. 'Mi impegno e giuro - ha detto - ...

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano - Salvini “giura” in piazza Duomo. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Salvini giura da premier (con il rosario in mano) : Noi in pace - loro rabbiosi : "A Roma c'è un'altra piazza con gente che non la pensa come me ma a cui va il mio saluto e il rispetto. Il bello di piazza Duomo è che noi stiamo proponendo ai nostri figli un'idea di futuro, in altre piazze si propone un ritorno al passato che porta solo rabbia". Così Matteo Salvini dal palco della manifestazione della Lega a Milano ha parlato della manifestazione antifascista organizzata dall'Anpi nella ...

Milano Salvini in piazza Duomo «giura» da premier con rosario in mano|Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega il governatore lombardo non si è fatto vedere, diversamente da quanto annunciato venerdì e previsto in agenda. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Berlusconi a Di Maio : «Non sei laureato». Ma non lo sono neanche gli alleati Salvini e Meloni : Il candidato del Movimento Cinque Stelle criticato da Berlusconi e definito un «faniguttùn». Ma nella sua coalizione, i rappresentanti senza titoli non mancano, a cominciare da Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Berlusconi : Salvini pirotecnico ma su cose concrete c'è accordo : Roma, 24 feb. , askanews, Silvio Berlusconi, intervistato da America Oggi, ha lanciato il suo appello al voto dei connazionali all'estero. 'Il loro voto, ora come sempre, è fondamentale ha ...

Salvini A PISA - SCONTRI CON GLI ANTAGONISTI/ Video ultime notizie : Ricca (Lega) - "Il 5/3 ruspa!" : Matteo SALVINI a PISA, SCONTRI tra ANTAGONISTI e polizia durante il comizio. Video e ultime notizie, la contro-manifestazione nel centro blindato della città: feriti e arresti(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:38:00 GMT)