SALVINI A PISA | SCONTRI CON GLI ANTAGONISTI Video ultime notizie | Ricca Lega | Il

SALVINI a Pisa - scontri con gli antagonisti/ Video ultime notizie : 6 fermati dalla polizia : Matteo Salvini a Pisa, scontri tra antagonisti e polizia durante il comizio. Video e ultime notizie, la contro-manifestazione nel centro blindato della città: feriti e arresti(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:18:00 GMT)

SALVINI a Pisa - scontri tra antagonisti e polizia : due feriti - sei fermati : Disordini e scontri tra antagonisti e forze dell'ordine, con sei giovani fermati, 2 feriti , non gravi, , e tanta tensione, hanno accompagnato i comizi di Matteo Salvini nelle 'rosse' Livorno e Pisa. ...

Tensione al comizio di Matteo SALVINI a Pisa : scontri tra antagonisti e polizia | Foto e video : Disordini a Pisa per il comizio del leder della Lega. Un gruppo di antagonisti è entrato in contatto con alcuni militanti leghisti. La polizia è intervenuta per fermare i manifestanti, che hanno reagito lanciando sassi e bottiglie. Allerta per le manifestazioni previste domani

Pisa - proteste contro SALVINI : scontri tra antagonisti e polizia : Sono sei i dimostranti appartenenti all'area antagonista che sono stati fermati dalla polizia dopo i disordini provocati per contestare un'iniziativa elettorale del leader leghista Matteo Salvini. ...

Matteo SALVINI - vietato farlo parlare : la vergogna dei centri sociali a Pisa - guerriglia rossa contro la polizia : vietato far parlare Matteo Salvini e Giorgia Meloni : questa passerà alla storia come la campagna elettorale della 'violenza antifascista'. È di 7 manifestanti fermati e 2 feriti il bilancio degli ...

Tensione al comizio di Matteo SALVINI a Pisa : scontri tra antagonisti e polizia : La polizia ha fatto una prima carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti dei centri sociali e dell'area antagonista che si avvicinavano troppo al comizio di Salvini. Pietre, bastoni e ...

Tensione al comizio di Matteo SALVINI a Pisa : scontri tra antagonisti e polizia | Foto : Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa: scontri tra antagonisti e polizia | Foto Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa: scontri tra antagonisti e polizia | Foto Continua a leggere L'articolo Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa: scontri tra antagonisti e polizia | Foto sembra essere il primo su NewsGo.

Pisa - tensione in centro per il comizio di SALVINI. La polizia carica il corteo degli antagonisti : La polizia ha fatto una prima carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti dei centri sociali e dell’area antagonista che si avvicinavano troppo al comizio di Salvini. Pietre, bastoni e bottiglie di vetro sono state lanciate contro la polizia in assetto antisommossa. Secondo le prime informazioni un manifestante sarebbe stato portato in questura. Il corteo, al momento, si è sciolto ma non è detto che i manifestanti stiano ...

SALVINI A PISA - SCONTRI CON GLI ANTAGONISTI/ Video ultime notizie : manifestazione e cariche alla polizia : Matteo SALVINI a PISA, SCONTRI tra ANTAGONISTI e polizia durante il comizio. Video e ultime notizie, la contro-manifestazione nel centro blindato della città: feriti e arresti(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:20:00 GMT)

SALVINI a Pisa - scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. FOTO : Salvini a Pisa, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. FOTO Circa 200 persone hanno protestato contro il leader della Lega, in città per un’iniziativa elettorale, al grido di "siamo tutti antifascisti". Lui: “Non dedico nemmeno un secondo a questi atteggiamenti”. Sei giovani sono stati fermati e ci sarebbero alcuni ...

SALVINI a Pisa - corteo degli antagonisti : corteo antifascista e antirazzista degli antagonisti per protestare contro l’arrivo del segretario della Lega. Ci sarebbero feriti

Tensione per SALVINI a Pisa : antagonisti contro la polizia : Ancora cariche contro le forze dell'ordine a Pisa. Protagonisti sempre i centri sociali e i movimenti della galassia "antifascista". La città toscana è entrata nel mirino degli antagonisti per la presenza in città per un comizio, in vista del voto del prossimo 4 marzo, di Matteo Salvini. Durante la manifestazione, il corteo ha tentato di raggiungere la piazza dove si stava svolgendo il comizio del leader della Lega. E ...

SALVINI a Pisa - scontri tra antagonisti e polizia : Momenti di tensione tra i manifestanti antagonisti e le forze dell'ordine a Pisa, dove oggi è previsto un comizio elettorale di Matteo Salvini. Bottiglie, bastoni e altri oggetti sono stati lanciati ...

Pisa - disordini e scontri anti-SALVINI : 18.22 Manifestanti dell'area antagonista e dei centri sociali manifestano in centro a Pisa contro il leader della Lega Salvini, in città per un comizio. La polizia ha fatto una prima carica di alleggerimento per respingere i manifestanti troppo vicini al comizio di Salvini. Poi il corteo ha tentato di nuovo il contatto con i leghisti da una strada laterale. Pietre,bastoni e bottiglie sono state lanciate contro la polizia. Ci sarebbero feriti ...