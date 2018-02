Sabato 24 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di Sabato 24 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 24 febbraio. SNOWBOARD: Big Air maschile: 1) Sebastien Toutant (Canada) 2) Kyle Mack (USA) 3) Billy Morgan (Gran Bretagna) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang 2018 (foto pagina Facebook ...

Programmi Tv di stasera - Sabato 24 febbraio 2018. Su Rai1 il film «Non c’è più religione» : Non c'è più religione Rai1, ore 21.25: Non c’è più religione – Prima Visione Rai film del 2016 di Luca Miniero. Con Claudio Bisio e Alessandro Gassman. Trama: Il film racconta i contrasti tra tre comunità religiose che abitano su un’isola del Mediterraneo. La comunità cattolica, per via del crollo della natalità italiana, non riesce a trovare un bambino per il presepe vivente. Quando i cattolici andranno acercare aiuto ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : ecco l’avviso della protezione civile - Sabato 24 Febbraio “criticità arancione” in 6 Regioni : Allerta Meteo – Una struttura di bassa pressione continua a determinare condizioni di maltempo sull’Italia, con precipitazioni su tutte le Regioni, anche a carattere temporalesco al centro-sud, più intense su Calabria e Abruzzo, e a carattere nevoso sulle Regioni settentrionali, anche a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo - forte maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni Sabato 24 - Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di Sabato 24 febbraio : Ultimo appuntamento con il borsino. Nella giornata di sabato 24 febbraio l’Italia si giocherà le ultime occasioni per salire sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia. SCI ALPINO Ore 3.00, Team Event La prova a squadre fa il suo debutto a cinque cerchi. L’Italia non vanta una grande tradizione in questa specialità anche se potrà provare a sfruttare un tabellone non impossibile ...

