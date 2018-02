: Svolta nel Russiagate, ex manager di Trump si dice colpevole: Rick Gates è pronto a collaborare per evitare anni di… - Agenzia_Ansa : Svolta nel Russiagate, ex manager di Trump si dice colpevole: Rick Gates è pronto a collaborare per evitare anni di… - CybFeed : #News Russiagate:nuove accuse contro Manafort - SalvatoreT690 : Svolta nel Russiagate, ex manager di Trump si dice colpevole - Nord America - -

Il procuratore speciale per il, Mueller, avanzal'ex manager della campagna elettorale di Trump, Paul: avrebbe pagato segretamente ex politici europei per fare lobby a favore dell'Ucraina: si parla di 2 milioni di euro. Learrivano dopo l'ammissione di colpevolezza di Rick Gates, l' ex braccio destro di. Nei documenti depositati,è accusato di aver pagato ex politici chiamati il "gruppo Hapsburg' per apparire come analisti indipendenti,ma erano lobbisti.(Di sabato 24 febbraio 2018)