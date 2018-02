Russiagate | Manafort pagò ex politici Ue per creare una lobby pro Russia sull' Ucraina

Russiagate : nuove accuse contro Manafort : 01.39 Il procuratore speciale per il Russiagate, Mueller, avanza nuove accuse contro l'ex manager della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort: avrebbe pagato segretamente ex politici europei per fare lobby a favore dell'Ucraina: si parla di 2 milioni di euro. Le nuove accuse arrivano dopo l'ammissione di colpevolezza di Rick Gates, l' ex braccio destro di Manafort. Nei documenti depositati,Manafort è accusato di aver pagato ex politici ...

Russiagate - EX DIRIGENTI CAMPAGNA TRUMP ACCUSATI DI FRODE/ Usa - Manafort e Gates rischiano fino a 10 anni : Paul Manafort accusato di FRODE, nuova grana per il presidente USA Donald Trumo: salgono da 12 a 32 i capi di imputazione per il direttore della CAMPAGNA del tycoon

Russiagate - nuove accuse per Manafort e Gates : Spuntano 32 nuovi capi di imputazione per Paul Manafort e Rick Gates, gli uomini chiave di Donald Trump durante la campagna elettorale delle presidenziali Usa del 2016, su cui già pendono da ottobre ben 12 accuse. Li ha depositati Robert Mueller, il procuratore che indaga sul cosiddetto Russiagate, la presunta interferenza da parte della Russia nell'elezione del tycoon alla Casa Bianca. Le nuove accuse vanno dalla frode al riciclaggio. ...

Russiagate - frode e riciclaggio da 30 milioni di dollari : 32 capi d'accusa contro Manafort e Gates : Le accuse del procuratore speciale Robert Mueller mostrano la crescente pressione sui due ex uomini chiave di Trump sebbene i nuovi capi di imputazione non siano direttamente collegati al cuore dell'inchiesta, ovvero le interferenze di Mosca nelle presidenziali del 2016

Russiagate - accuse a Manafort e Gates : 05.12 Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate,Mueller,ha emesso nuovi capi d'accusa verso 2 ex dirigenti della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort e Robert Gates. Nei 32 capi di accusa figurano anche quelli di frode fiscale e di frode bancaria. In particolare -riportano alcuni media americani- Manafort avrebbe riciclato 30 mln di dollari. I due avrebbero agito come "agenti non registrati di un governo straniero e di partito ...

Russiagate : Rick Gates testimonierà contro Paul Manafort : Rick Gates, ex collaboratore della campagna per l'elezione alla presidenza di Donald Trump, ha acconsentito a testimoniare nei prossimi giorni contro Paul Manafort, che presiedeva alla stessa campagna,...

Russiagate. Gates teste contro Manafort : 04.24 Rick Gates, ex collaboratore della campagna per l'elezione alla presidenza di Trump, ha acconsentito a testimoniare nei prossimi giorni contro Paul Manafort, che presiedeva alla stessa campagna, nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate e si dichiarerà colpevole per le accuse di frode a suo carico. Lo scrive il Los Angeles Times, citando fonti informate. Gates è l'ex socio di Manafort e i due sono stati tra i primi incriminati ...

Russiagate - media : socio di Manafort si dichiarerà colpevole di frode - : Rick Gates era stato incriminato lo scorso 30 ottobre insieme a Paul Manafort, ex capo della campagna elettorale presidenziale di Donald Trump, nell'ambito dell'inchiesta del Russiagate. Secondo il ...

