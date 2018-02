eurogamer

: Rune: Ragnarok, possiamo avere un assaggio di combat system con un nuovo video #Rune - Eurogamer_it : Rune: Ragnarok, possiamo avere un assaggio di combat system con un nuovo video #Rune - mufqifathino : DICARI Rune Ginnung Isi Paper! | WOE Ragnarok Gravindo | ULTRAS^ULTRONS #13 -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Human Head Studios ha reso pubblico unteaser per, nel qualeundi.Come riporta DSOgaming, il gioco farà infatti perno su azione etimento, sarà caratterizzato da decapitazioni e i giocatori potranno bloccare gli attacchi nemici. Bisogna tenere conto che il gioco è ancora in una fase iniziale e da questo si potrebbe evincere.è il sequel deluscito ormai 17 anni fa, ed è ambientato in un pericoloso universo in cui divintà, bestie ed esseri umani sono rimasti a lottare per la sopravvivenza.Read more…