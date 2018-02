RUDY ZERBI “Ho passato momenti di grande rabbia a causa di mio padre Davide Mengacci”

RUDY ZERBI si confessa a Verissimo : 'Maria De Filippi mi ha salvato la vita' : Rudy Zerbi ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin il momeno in cui ha scoperto chi era il suo papà biologico. A 30 anni ha infatti saputo che suo padre era Davide Mengacci : 'E' stato un colpo ...

RUDY ZERBI confessa alla Toffanin : “Mio padre non è Davide Mengacci” : Silvia Toffanin: Rudy Zerbi e la dura confessione sul padre Domani pomeriggio, sabato 24 febbraio, Rudy Zerbi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il professore di canto di Amici di Maria De Filippi si racconterà alla padrona di casa a tutto tondo in una lunga intervista. Zerbi racconterà alla Toffanin come ha scoperto a trent’anni che il suo vero padre non era Giorgio Ciana ma Davide Mengacci: “Ho imparato che i figli ...

RUDY ZERBI a Verissimo : “Maria De Filippi mi ha salvato la vita”. E sul padre Davide Mengacci… : Rudy Zerbi è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 24 febbraio, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le dichiarazioni nell’intervista a Silvia Toffanin. Rudy Zerbi e i tre”papà” Giorgio, Roberto e Davide Mengacci “Ho imparato che i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio”: così Zerbi racconta […] L'articolo Rudy Zerbi a Verissimo: “Maria De Filippi mi ha salvato la vita”. E sul padre ...

RUDY ZERBI : “Così ho scoperto che Davide Mengacci è mio padre - è stato un colpo pazzesco” : “Ho imparato che i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio”. Rudy Zerbi, ospite domani a '

Amici 17/ Carmen Ferreri in lacrime : RUDY ZERBI e Carlo Di Francesco criticano il suo nuovo singolo : Amici 17: Einar, ancora in crisi, chiede di poter andare in sfida per scrollarsi. A poche settimane dall'inizio del serale, Vittorio e Irama sono a rischio eliminazione.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Amici 17 : RUDY ZERBI e Zic ai ferri corti - Einar vuole andare in sfida : Rudy Zerbi attacca Zic ad Amici 2018, Einar si propone di andare di sfida Resa dei conti oggi ad Amici 17: Rudy Zerbi ha voluto incontrare Zic dopo la discussione che ha avuto luogo durante lo speciale del sabato, mentre Einar, nonostante sia il preferito della settimana e sia quindi immune dalla sfida, ha richiesto alla redazione la volontà di schierarsi. Il professore di canto una volta terminata la lezione con Zic gli ha rivelato di essere ...

Amici 17/ Diretta - Alessandra Celentano e RUDY ZERBI perdono le staffe : Filippo e Alessandro sotto accusa : Addio ai Black Soul Trio ad Amici 17: Matteo continua da solista ma in studio le polemiche non mancano ai danni di Zic e Filippo. Luca Tommasini direttore artistico del serale.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Amici 17 : Irama consola Einar dopo le dure parole di RUDY Zerbi : Einar rischia ancora la sfida ad Amici 2018? Le parole di Rudy Zerbi Durante la puntata di oggi di Amici 17 Rudy Zerbi ha voluto incontrare Einar per palesargli le sue preoccupazioni. Il professore di canto ha infatti sottolineato che per fare la professione che vorrà fare bisogna essere forti e dovrebbe quindi imparare a mostrare, anche nelle sue esibizioni, le sue emozioni invece che chiudersi in se stesso: “Devi essere più sicuro di ...

Amici 17/ Anticipazioni : Alessandra Celentano si commuove - RUDY ZERBI ancora contro Luca Vismara : Amici 17, Anticipazioni e news: Alessandra Celentano commossa per la morte della grande Elisabetta Terabust; Rudy Zerbi si scaglia contro Luca Vismara, ecco perché.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 04:05:00 GMT)

RUDY ZERBI : “Amici? Ecco perché preferii Loredana Errore a Emma Marrone…” : Rudy Zerbi difende i talent show e Amici e torna sul famoso episodio che coinvolse Loredana Errore ed Emma Marrone. Ecco cosa dichiara al settimanale Spy. Rudy Zerbi “risponde” a Luca Vismara sulla sfida Emma Marrone-Loredana Errore Luca Vismara, concorrente di Amici 17, in uno speciale del sabato ricordò a Zerbi un episodio del passato […] L'articolo Rudy Zerbi: “Amici? Ecco perché preferii Loredana Errore a Emma ...

RUDY ZERBI attacca Alessandro dei The Jab ad Amici 17 : “Sei anonimo” : Amici 2018: Rudy Zerbi contro Alessandro dei The Jab L’esibizione di Alessandro dei The Jab presentata in diretta oggi ad Amici 17 non è piaciuta ne a Rudy Zerbi ne a Carlo Di Francesco, i quali hanno commentato negativamente il percorso fatto dal frontman della band all’interno della scuola. Secondo Di Francesco il ragazzo dovrebbe trovare un punto di incontro con il suo istinto: se Alessandro non riuscirà a fare pace con quello ...

Yaser/ Amici 17 - duro scontro social con RUDY ZERBI : le motivazioni del maestro : Yaser lascerà la scuola? E' stata un'altra settimana difficile per il cantante ad Amici 17 dopo il duro scontro social con Rudy Zerbi e l'incontro in sala: il cantante sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:43:00 GMT)

Luca Vismara/ Amici 17 - duro scontro con RUDY Zerbi. "Ecco il perché dei miei mancati schieramenti" : Luca Vismara rischia l'eliminazione nella nuova diretta di Amici 17? Dopo l'ennesima discussione con Carlo di Francesco e Rudy Zerbi ormai sembra che non ci sia più speranza per lui(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:41:00 GMT)

Yaser/ Amici 17 - duro scontro social con RUDY ZERBI : il cantante vicino all'eliminazione? : Yaser lascerà la scuola? E' stata un'altra settimana difficile per il cantante ad Amici 17 dopo il duro scontro social con Rudy Zerbi e l'incontro in sala: il cantante sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 07:41:00 GMT)