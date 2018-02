Rudy Zerbi | «Così ho scoperto che mio padre è Davide Mengacci»

vanityfair

: RT @ikigaizay: Rudy Zerbi: “Maria De Filippi mi ha cambiato la vita” ANCHE A ME #verissimo - innerg0ddess : RT @ikigaizay: Rudy Zerbi: “Maria De Filippi mi ha cambiato la vita” ANCHE A ME #verissimo - booksadditcted : RT @lePerle0: Beh dato che Michele Bravi ha sostituito Carlo Di Francesco, perché non mettiamo Annalisa a sostituire Rudy Zerbi?! PER SEMPR… -

(Di sabato 24 febbraio 2018) «È stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre cheera mio. Mia mamma aveva appenadi avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte»., ai microfoni di Verissimo,ha raccontato come quando aveva già 30 anni, la madre gli abbia rivelato la verità sul suobiologico. LEGGI ANCHEFrancesco Monte: «Sono stato vittima di un'ingiustizia» «Ho imparato anche però che i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio», ha aggiunto il conduttore di Radio Deejay e giudice di «Amici». E su quella che prova per ilnaturale ha detto: «Ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande ...