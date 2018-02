Rudy Zerbi a Verissimo | Ho scoperto di essere figlio di Davide Mengacci

Rudy Zerbi / L'affetto per Giorgio Ciana : "Ho imparato che i figli sono di chi li cresce" (Verissimo) : Rudy Zerbi si racconta a Verissimo parlando dei grandi momenti di rabbia a causa di suo padre Davide con il quale ammette avrebbe voluto crescere e condividere la passione per la musica.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:10:00 GMT)

Rudy Zerbi confessa alla Toffanin : “Mio padre non è Davide Mengacci” : Silvia Toffanin: Rudy Zerbi e la dura confessione sul padre Domani pomeriggio, sabato 24 febbraio, Rudy Zerbi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il professore di canto di Amici di Maria De Filippi si racconterà alla padrona di casa a tutto tondo in una lunga intervista. Zerbi racconterà alla Toffanin come ha scoperto a trent’anni che il suo vero padre non era Giorgio Ciana ma Davide Mengacci: “Ho imparato che i figli ...