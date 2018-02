Roma | un mistero buffo

Da mistero ad arma in più La Roma è già pazza di Ünder : Questo articolo provocherà scongiuri da parte dei tifosi della Roma, che negli anni di meteore spacciate come futuri campioni per un paio di partite ben fatte ne hanno viste passare fin troppe. E che ...

Che sta succedendo a Roma? Incredibile moria di storni in città - mistero sulle cause : “Il Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale si e’ immediatamente attivato insieme alla Protezione Civile per affrontare la moria di storni verificatasi in alcune zone della citta’. Sui luoghi e’ intervenuto l’ufficio animali problematici del Dipartimento mentre Asl e Istituto Zooprofilattico sono stati coinvolti al fine di indagare sulle cause del fenomeno“. Lo comunica il Campidoglio “In ...

Il "mistero" dell'antica scacchiera sul Limes Romano : Una scacchiera in legno, vecchia di almeno 1.600 anni. È questo il nuovo rompicapo degli archeologi europei che è emerso dalla tomba di un antico capo germanico a Poprad nell'attuale Slovacchia che, ...

“Il Romanzo degli istanti perfetti” di Thomas Montasser : il mistero del manoscritto a cui manca il finale : “Ci sono giorni in cui tutto cambia. È successo a chiunque, almeno una volta nella vita, e c’è addirittura chi, quei giorni, li sa riconoscere. Per alcune persone sono momenti in cui d’un tratto ogni cosa, anche le inezie, appare inspiegabilmente carica di significato. A Marietta Piccini capitò di vivere una di queste giornate – […]

“Il Romanzo degli istanti perfetti” di Thomas Montasser : il mistero del manoscritto a cui manca il finale : “Ci sono giorni in cui tutto cambia. È successo a chiunque, almeno una volta nella vita, e c’è addirittura chi, quei giorni, li sa riconoscere. Per alcune persone sono momenti in cui d’un tratto ogni cosa, anche le inezie, appare inspiegabilmente carica di significato. A Marietta Piccini capitò di vivere una di queste giornate – […]

“Il Romanzo degli istanti perfetti” di Thomas Montasser : il mistero del manoscritto a cui manca il finale : “Ci sono giorni in cui tutto cambia. È successo a chiunque, almeno una volta nella vita, e c’è addirittura chi, quei giorni, li sa riconoscere. Per alcune persone sono momenti in cui d’un tratto ogni cosa, anche le inezie, appare inspiegabilmente carica di significato. A Marietta Piccini capitò di vivere una di queste giornate – […]