meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: #Roma, travolta e uccisa da bus - NasoCarla : RT @Adnkronos: #Roma, travolta e uccisa da bus - nandopagliara : RT @Adnkronos: #Roma, travolta e uccisa da bus - fabioferrero71 : RT @Adnkronos: #Roma, travolta e uccisa da bus -

(Di sabato 24 febbraio 2018), 24 feb. (AdnKronos) – Una persona è morta investita da un autobus al capolinea in piazza Risorgimento a. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco. A quanto si apprende dalla polizia locale, la vittima non è ancora stata identificata e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articoloda bus sembra essere il primo su Meteo Web.