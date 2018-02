Roma | sit-in al Cie di Ponte Galeria | insulti ai giornalisti

Roma - città blindata per cortei e sit-in. Grasso in marcia con l'Anpi : Dalla manifestazione "Mai più fascismi" ai raduni dei No Vax e contro il Jobs Act: dispositivo di sicurezza in campo per prevenire disordini. Identificati 18...

Roma - allarme per cortei e sit-in : centro storico blindato : Dalle 13 in poi off limits strade e piazze: rischio infiltrati, tremila agenti antisommossa in campo. 5 le manifestazioni in programma. 300 i pullman in arrivo nella Capitale per i cortei organizzati da Anpi e Cobas

Roma : il Papa domenica visita San Gelasio I : Papa Francesco domenica in visita alla parrocchia di San Gelasio I a Ponte Mammolo Roma – Papa Francesco si recherà domenica a Roma, alle ore 16... L'articolo Roma: il Papa domenica visita San Gelasio I su Roma Daily News.

La marcia dei napoletani su Roma - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

La marcia dei napoletani su Roma comincia in ritardo - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

Roma - Olimpico - sit-in e due cortei Strade off limits - 3 giorni di passione : Un fine settimana di sit-in e cortei. Manifestazioni che potrebbero paralizzare mezza città, soprattutto il centro, in una vasta area rossa compresa fra Trastevere e la stazione Termini. Ma prima ...

Figc - Fabbricini : 'Preoccupato per situazione Milan. Mancini ct? In questi giorni era a Roma...' : "Vediamo come si sviluppano le cose, certo leggendo alcune prime pagine fanno pensare molto, per cui dobbiamo stare molto attenti. Cercherò di avere qualche contatto in questi giorni con il Milan e ...

Roma : Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I : Papa Francesco domenica in visita alla Parrocchia di San Gelasio I Roma – domenica, alle ore 16 circa, Papa Francesco si recherà in visita nella Parrocchia... L'articolo Roma: Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I su Roma Daily News.

Roma - da mercoledì l'invasione dei droni all'Università Roma Tre : C'è il drone per trasportare sangue tra ospedali, il drone a forma di uccello per la prevenzione degli incendi e anche il drone-aliante lanciato da un pallone stratosferico per le rilevazioni ...

Roma - Federica Angeli testimone contro Armando Spada : il sit-in di sostegno alla giornalista : 'Federica Angeli non è sola. E non va lasciata sola'. Sono tanti a piazzale Clodio a a sostenere la cronista di Repubblica che testimonia in aula nel processo contro Armando Spada, imputato per ...

L'astronauta Paolo Nespoli interrogato dagli studenti delle scuole Romane e poi in visita al presidente Mattarella : Dalla raffica di domande degli studenti all'incontro con il presidente Mattarella al Quirinale. Paolo Nespoli è tornato con i piedi per Terra dopo la missione Vita sulla stazione spaziale ...

Roma - Agcom sanziona Comune : 'Sito web viola la par condicio' : L'Agcom ha sanzionato il Comune di Roma per una "violazione della par condicio in periodo elettorale". Ad annunciarlo su Facebook è il sindaco, Virginia Raggi. L'Agcom, si legge sul sito del ...

Sapienza Università di Roma - Scoperte orme di bambino risalenti a 700 mila anni fa in un sito archeologico in Etiopia : ... i siti con impronte umane più antichi di 300.000 anni si contano nel mondo sulle dita di una sola mano I siti con impronte umane più antichi di 300.000 anni si contano nel mondo sulle dita di una ...

Milan - Romagnoli : 'Momento molto positivo. Bonucci è un fenomeno'. Su Gattuso... : Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Ludogorets e Milan : 'Dopo il primo anno ho avuto un po' di difficoltà perché mi sono fatto male, ho avuto troppi infortuni. Non mi sono operato al menisco quest'...