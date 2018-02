Roma | Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il razzismo Foto| Video

A Roma sfila il corteo antifascista : ci sono anche Gentiloni e Renzi : La prima politica ad arrivare è Laura Boldrini, accolta dalla folla che subito intona 'Bella Ciao'. A inizio corteo Luca Bergamo con fascia da sindaco. Per lo più anziani i primi manifestanti in ...

Cortei a Roma - Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il fascismo : Il premier abbraccia il segretario del Pd e dice: «C’è bisogno di sicurezza e legalità». La sinistra, divisa alle urne, si riunisce: sfilano Grasso, Bersani e Boldrini di Leu e i ministri Pinotti, Orlando, Martina e Fedeli. «Centomila in piazza» dicono gli organizzatori

Cortei a Roma - Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il razzismo : La sinistra riunita in piazza del popolo per dire «Mai più fascismi». In piazza il premier abbraccia il segretario del Pd e dice: «C’è bisogno di sicurezza e legalità»

Elezioni - dopo Prodi pure Veltroni : “Gentiloni? Domenica con lui a Roma”. E rinvia le risposte alla stampa : dopo l’endorsement di Romano Prodi, anche l’altro padre nobile dem Walter Veltroni, primo segretario Pd, sceglie di fare campagna elettorale con il presidente del Consiglio uscente: “Domenica sarò con Gentiloni a Roma all’Eliseo, avrete tutte le risposte alle vostre domande”, ha tagliato corto, senza replicare ai cronisti. Veltroni sarà così con Gentiloni Domenica 25 febbraio al teatro Eliseo della Capitale, per ...

Rilancio Roma - Gentiloni : bisogna insistere e superare le polemiche : Dopo l'ultimo botta e risposta tra il sindaco di Roma e il ministro per lo Sviluppo economico sul tavolo per il Rilancio della Capitale, interviene anche il premier Paolo Gentiloni. "Il metodo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Romano Prodi incorona Paolo Gentiloni (18 febbraio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Romano Prodi incorona Paolo Gentiloni. Si sospende dal Movimento Giulia Sarti. Santo entro quest'anno Paolo VI. oggi la Serie A. (18 febbraio 2018).(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 00:30:00 GMT)

Gentiloni ha 'scelto' Romano Prodi : 'È un leader che può dare ispirazione' : Noi non ci accontentiamo per così dire delle nostre biografie, sappiamo che il mondo è complicato e che esercitare l'azione di governo è una sfida per Italia e resto del mondo. Ma l'alternativa di ...

