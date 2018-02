Roma - bus Atac investe e uccide un uomo in piazza Risorgimento : Gravissimo incidente a Roma, nei pressi di una fermata bus vicino piazza Risorgimento. Un uomo è morto dopo essere finito sotto le ruote di un autobus della linea 590. Ancora da accertare la dinamica. ...

Roma - travolta e uccisa da bus : Roma, 24 feb. (AdnKronos) – Una persona è morta investita da un autobus al capolinea in piazza Risorgimento a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco. A quanto si apprende dalla polizia locale, la vittima non è ancora stata identificata e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo Roma, travolta e uccisa da bus sembra essere il primo su Meteo Web.

Vincenza Palmieri - INPEF-Roma - : 'Abbiamo messo in evidenza innanzi alle istituzioni - la filiera che porta all'abuso di psicofarmaci ... : ...di sostanze assolutamente fuori-luogo dal momento che i bambini e/o gli adolescenti non hanno alcun problemi ma si è spettatori di prognosi avanzate da personale che agisce in un nome di una scienza ...

La giornalista di Piazzapulita viene portata via di peso durante un’inchiesta sull’abusivismo vicino a Roma : La collega Chiara Proietti D’Ambra, inviata per Piazzapulita, è stata sollevata e portata via di peso da una delle persone che cercava di intervistare nel corso dell’inchiesta girata ad Ardea (Roma) per documentare il mancato controllo da parte del comune sugli abusivi. “Io non pago” è il titolo del servizio andato in onda il 22 febbraio nella trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli. QUI il servizio ...

Chiara Proietti D'Ambra - giornalista di Piazzapulita - portata via di peso mentre fa un'inchiesta sull'abusivismo vicino Roma e viene trattata così : È stata presa e portata via di peso e allontanata. Questo il trattamento riservato alla giornalista Chiara Proietti D'Ambra mentre cercava di intervistare alcuni interessati nell'ambito di un'inchiesta condotta ad Ardea sull'abusivismo andata in onda su La7 durante il programma Piazzapulita.

Roma - bus preso a sassate : Infuriato perché il bus, a suo avviso, è in ritardo rompe a sassate il parabrezza del mezzo. E' accaduto questa mattina, verso le 11:30, a Roma. A denunciare la vicenda un autista della linea Atac 495,...

La marcia dei napoletani su Roma - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

Roma : bus 014 in fiamme a Ostia. Nessun passeggero coinvolto : Roma – bus in fiamme a Ostia. Nessun ferito fra passeggeri a bordo del mezzo Roma – I vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata... L'articolo Roma: bus 014 in fiamme a Ostia. Nessun passeggero coinvolto su Roma Daily News.

Sanità : 23 febbraio sciopero infermieri a Roma - dalla Sicilia pronti bus e manifestazioni locali : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Partiranno da tutte le province della Sicilia per partecipare numerosi allo sciopero nazionale di venerdì 23 febbraio, a Roma, indetto dal sindacato degli infermieri, il Nursind, per protestare contro la bozza del contratto collettivo del comparto Sanità. Una proposta