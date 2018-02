Roma | allarme per cortei e sit-in | centro storico blindato

Allarme cortei - Roma in trincea. L?escalation e i timori del Viminale : «Qualcuno vuole destabilizzare» : Viene considerato il punto di non ritorno, l?episodio che ha cambiato la protesta: Palermo, qualche giorno fa, quando un gruppo di antagonisti ha accerchiato, imbavagliato e picchiato Massimo...

Scatta l'allarme per i black bloc. Si mimetizzano tra Cobas : polizia in allerta a Milano e Roma : I gonfaloni, le fasce tricolori, le bandiere dell'Anpi e i fazzoletti dei deportati: a guidare il corteo di domani a Roma con lo slogan «Mai più fascismi, mai più razzismi» ci saranno i volti istituzionali della sinistra, uomini e donne lontani anni luce dalla violenza fisica. D'altronde tra i firmatari dell'appello ci sono anche entità estranee alla sinistra: come la Cisl, le Acli, l'Unione delle comunità ...

Roma - scatta l'allarme infiltrati «Sabato vietati caschi e bandiere» : Due mesi fa, nonostante i timori della vigilia, alla fine è filato tutto liscio. Nessun incidente, ma notevoli disagi alla circolazione in un pomeriggio pre-natalizio dedicato allo shopping. Sabato ...

Roma. Maltempo : allarme nelle prossime 36 ore : Roma – da oggi e per le successive 36 ore allerta meteo sul Lazio Roma – Questa la nota emessa dalla Regione Lazio sulla situazione... L'articolo Roma. Maltempo: allarme nelle prossime 36 ore su Roma Daily News.

?Legambiente - allarme smog : 39 città fuorilegge. Male il Nord - Roma si salva L'elenco : «Aria sempre più irrespirabile ed emergenza smog ormai cronica» in Italia nel 2017; nell'anno appena passato sono state «39 le città fuorilegge con livelli di...

Il mal di gol e Zapata affondano la Roma È allarme Champions : Era il 17 dicembre quando la Roma vinse la sua ultima partita, il rocambolesco 1-0 col Cagliari firmato da Fazio nel recupero. Poi sono arrivate l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino e tre pareggi più tre sconfitte in campionato. L'ultima, quella di ieri sera con la Samp, è particolarmente grave perché vanifica una giornata che poteva riportare i giallorossi a due punti dalla Lazio, e invece li lascia mestamente quinti ...

Blocco traffico auto Roma/ Fascia Verde - oggi divieto : allarme smog in tutta Italia - 28 gennaio e domani - : Blocco traffico auto Roma, oggi 28 gennaio e domani 29: info e orari del divieto di circolazione in Fascia Verde. Le ultime notizie sul provvedimento.

'Roma nel mirino delle mafie' - l'allarme del Procuratore generale : È il diffondersi della criminalità organizzata, in tutte le sue sfaccettature, l'elemento che 'può minacciare in modo mortale' la tenuta della legalità in tutto il Lazio. A lanciare l'allarme è il ...

Roma - allarme smog : 3 giorni di allerta. 'Usate auto ibride - prendete bus o biciclette' : smog alle stelle. Secondo le previsioni di Arpa Lazio, la situazione della qualità dell'aria per i prossimi 3 giorni sarà 'critica' con il rischio di superamento dei valori limite per le ...

Roma - è allarme trasporti : se salta il concordato Atac a rischio bus e metro : Roma, la città eterna, eternamente flagellata da due problemi chiave: i rifiuti e i trasporti. E mentre la raccolta e lo smaltimento...

Questore Roma : Città non blindata - allarme mai venuto meno. : Roma– Il Questore di Roma, Guido Marino, a margine della conferenza stampa in cui ha tracciato il bilancio dell’attività della Questura di Roma per l’anno 2017.”Io non ho mai... L'articolo Questore Roma: Città non blindata, allarme mai venuto meno. su Roma Daily News.