Rischio gelo a Bologna | ma il Genoa vuole il poker

Rischio RINVIO - PARTITE DI SERIE A E SERIE B/ Gelo e neve - l'allarme si sposta verso il torneo cadetto? : RISCHIO RINVIO , PARTITE di SERIE A e SERIE B: Gelo e neve , Sassuolo-Lazio in forse e... Diverse PARTITE potrebbero non disputarsi nelle prossime ore, complice il Gelo (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:09:00 GMT)

Serie A - gare a Rischio rinvio : Burian porta gelo e neve - tutti i dettagli : Serie A, gare a rischio rinvio – Diverse gare del weekend di Serie A sono a serio rischio rinvio . Sullo stivale è in arrivo il temibile Burian , vento freddo che proviene dalla Siberia e che si abbatterà sull’Italia in questo weekend ma anche ad inizio settimana prossima. Burian porterà neve e gelo anche sui campi del nostro campionato, con alcune gare seriamente a rischio a causa della neve . Alcune di queste potrebbero essere ...

Gelo - Rischio in montagna per gli alpinisti : L'ondata di Gelo in arrivo in Lucchesia farà aumentare anche i rischi in montagna per gli scalatori. Il meteo determinerà nelle prossime ore infatti precipitazioni nevose e un forte calo delle ...