Ricordate Amedeo Minghi? Ecco che fine ha fatto il ‘trottolino amoroso’ Dopo una

(Di sabato 24 febbraio 2018) Quando nasce a Roma, nel 1947, nessuno immagina che quel bambino biondo diventerà uno dei cantanti e più ammirati d’Italia.dimostra fin da giovanissimo la sua predisposizione per la musica. Comincia il suo percorso artistico alladegli Anni ’60,aver superato il provino e firmato il contratto con la Dischi Ricordi,debutta con un 45 giri: Alla(1966); come accade in quegli anni, si tratta di una cover d’un brano inglese, The End (Of the Rainbow), portato al successo da Earl Grant. Il testo è tradotto da Mogol. Dovrà attendere il 1976 per firmare il primo grande successo, uno dei più grandi degli anni ’70: L’immenso (se ne contano oltre 15 versioni nel mondo e milioni di copie vendute). Questa canzone lo caratterizza per eleganza e profondità e lo pone all’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico come raffinato cantautore. ...