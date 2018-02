Blastingnews

: Retroscena piccanti alle Olimpiadi invernali coreane - ChiaraBezzo : Retroscena piccanti alle Olimpiadi invernali coreane -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Nel villaggio olimpico coreano sono stati messi a disposizione dei 2925 partecipanti centodiecimila condom. Facendo una media ogni sportivo dovrebbe consumare almeno 37 rapporti. Forse in Corea hanno voluto esagerare ma va ricordato che proprio a Seul nel 1988 durante leEstive sono stati introdotti i preservativi nel villaggio olimpico. Summer Sanders nel lontano 1992 aveva affermato che ciò che succede nel villaggio deve rimanere all'interno di esso. Oggi però con l'avvento delle nuove tecnologie, applicazioni come Tinder hanno reso noti i traffici di utenti che desiderano incontrarsi durante le2018. Nella città coreana di PyeongChang in cui hanno sede lec'è stata un'espansione del servizio Tinder del 348%. Le conversazioni private via chat dette swipe sono aumentate in questo periodo del 644%. Tinder ha reso pubbliche anche a quale categoria ...