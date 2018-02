Renzi si accoda ai partigiani per pietire il voto antifascista

ilgiornale

(Di sabato 24 febbraio 2018) Avvelenare i pozzi della convivenza democratica perqualche«». L'ultima, disperata e banale mossa di Matteoha un retrogusto amaro e caricaturale. Il leader del Pd, infatti, ha annunciato la propria partecipazione alla manifestazione nazionale «Mai più fascismi» organizzata dall'Anpi e dai sindacati con l'appoggio dei partiti del centrosinistra (dai dem passando per Leu fino ad arrivare a Potere al popolo). Il segretario, molto probabilmente, non sfilerà nel corteo che partirà intorno alle 13.30 da Piazza della Repubblica per giungere a Piazza del Popolo intorno alle 15, ma si sistemerà nei pressi del palco. Nessun politico parlerà né saranno usate bandiere dei partiti (per motivi di par condicio), ma il ritorno propagandistico è comunque assicurato.L'eclatante novità è che dovrebbe fare capolino ...