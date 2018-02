Reggio Calabria | i Carabinieri arrestano un' infermiere che favoriva mafiosi detenuti in

La prima Bibbia ebraica - stampata a Reggio Calabria - tornerà presto in Calabria : ... facendo in modo che questo evento possa diventare un'occasione per gli appassionati della cultura di tutto il mondo di venire in Calabria e a Reggio per scoprire ed apprezzare le bellezze e i tesori ...

La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri per 100 milioni di euro per mafia - usura e riciclaggio : La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 100 milioni di euro in un'indagine per mafia, usura e riciclaggio. Alcuni degli arresti sono stati eseguiti