Real Madrid-Alaves 4-0 | 300 volte CR7 in Liga | Bale e Benzema È tornata la BBC GOL E

Real Madrid-Alaves 4-0 - 300 volte CR7 in Liga - Bale e Benzema : è poker al Bernabeu. GOL E HIGHLIGHTS : Real Madrid-Alaves 4-0 44' e 61' Ronaldo, 46' Bale, 89' Benzema rig. Pratica Alaves chiusa, il Real è ufficialmente tornato. Dopo la vittoria infrasettimanale con il Leganes, ecco altri tre punti con ...

Milinkovic-Savic - il Real Madrid fa sul serio : Sirene madrilene per Sergej Milinkovic-Savic. Il talentuoso nazionale serbo sta vivendo un'altra stagione di altissimo profilo alla Lazio, tanto che di lui si è accorto nientemeno che il Real Madrid. ...

LIVE Eurolega Fc Barcellona - Real Madrid - avanti il Real all'intervallo : Partita sostanzialmente a senso unico con un dominio totale del Real Madrid. Il Barca non è sembrato mai in partita, tranne per una breve parentesi nel secondo quarto quando sono arrivati fino al -11. ...

Real Madrid - Bale verso l’addio : può essere inserito nella trattativa con la Juventus per Dybala : Il Real Madrid sta disputando una stagione altalenante, deludente in campionato con la Liga che può già essere considerata persa, ottimo il percorso invece in Champions League, successo nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Psg. Non rappresenta più un calciatore determinante, l’attaccante Bale, fino a qualche mese fa era considerato un top player per i Blancos, adesso Zidane può anche farne a meno. Per questo motivo si ...

Real Madrid - aria di addio per Bale : per Zidane non è titolare - ipotesi Manchester United : A Madrid è definivitamente scoppiato il caso Gareth Bale. Quelle che fino a qualche tempo fa erano considerate solo voci, stanno trovando conferma nelle scelte di Zidane. Con il tecnico francese non c’è mai stato grande feeling e, nonostante il gallese abbia pienamente recuperato dall’ultimo infortunio, anche con Cristiano Ronaldo non è partito titolare nel recupero di Liga con il Leganes. Così come nell’andata degli ottavi di ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Alavés Liga 24-02-2018 : Torna la Liga spagnola e tornano le emozioni che solo questo campionato ci può regalare. In questa giornata il Real Madrid dovrà continuare la sua disperata rincorsa alla capolista Barcellona scontrandosi con l‘Alavés sabato 24 febbraio alle ore 16:15. La vittoria è obbLigatoria per i blancos come è obbLigatorio per gli ospiti fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in ...

Psg e Real Madrid pronti a ricoprire d’oro Icardi : la mossa dell’Inter per un addio meno amaro : Stringere i denti per provare ad essere disponibile per il match con il Benevento, in programma domani sera alle 20.45. Questo l’obiettivo di Mauro Icardi, fermo ai box da tre partite per un problema agli adduttori. Fuori dal rettangolo verde, invece, c’è chi pensa al suo futuro, che con ogni probabilità sarà lontano dall’Inter. Nonostante siamo solo a febbraio, i rumors di mercato attorno al bomber argentino si stanno facendo ...

Real Madrid : la crisi di Bale - 25 infortuni e un addio “sicuro” : Real Madrid: la crisi di Bale, 25 infortuni e un addio “sicuro” Non più protagonista, da mesi, nel Real Madrid, il futuro di Gareth Bale sembra sempre più lontano dalla capitale spagnola. Dopo che il tecnico Zinedine Zidane lo ha lasciato nuovamente fuori dalla formazione iniziale, ieri nel recupero di campionato, contro il Leganes, i […] L'articolo Real Madrid: la crisi di Bale, 25 infortuni e un addio “sicuro” ...

Real Madrid - per la stampa spagnola Bale via a fine stagione : Non più protagonista, da mesi, nel Real Madrid, il futuro di Gareth Bale sembra sempre più lontano dalla capitale spagnola. Dopo che il tecnico Zinedine Zidane lo ha lasciato nuovamente fuori dalla ...

Marca - in estate sarà divorzio tra il Real Madrid e Bale : ... "Bale è isolato nel suo mondo, distante dal compagni", scrive appunto Marca. Quando il gallese non fa la differenza sparisce, sia in attacco sia in occasione delle azioni difensive che Zizou vuole ...

Real Madrid - Zidane difende Benzema : 'Niente gol? Non sono preoccupato' : Il tecnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , ha parlato della prestazione di Karim Benzema contro il Leganes di ieri sera ai microfoni di BeIN Sport : 'No, non sono preoccupato. Oggi non ha segnato ma ha lavorato molto bene per la squadra. Ricordiamo che contro il Betis è andato in gol'.