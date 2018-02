PyeongChang | Tas conferma caso di doping per la russa Sergeeva

Biathlon - Mass start Olimpiadi PyeongChang 2018 : Anastasiya Kuzmina in trionfo! L’Italia sogna - poi sbaglia : Vittozzi quarta - Wierer 6^ : Anastasiya Kuzmina ha vinto la medaglia d’oro della Mass start di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 33enne slovacca riesce finalmente a mettersi al collo il tanto agognato oro in questa edizione dei Giochi dopo gli argenti nell’individuale e nell’inseguimento. La Kuzmina allarga così il suo infinito palmares a cinque cerchi che ora può contare ben sei medaglie di cui tre ori (aveva vinto le sprint a ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i fantastici cinque pronti a darsi battaglia nel corto maschile - Yuzuru Hanyu per il secondo titolo : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, saranno gli uomini a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La gara maschile sarà come sempre una delle più attese e spettacolari, anche perché sarà l’unica gara nella quale vedremo all’opera il campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu. Il ventitreenne ...

PyeongChang - Windisch : 'Il bronzo mi ripaga di una vita di sconfitte'. Malagò : 'Medaglia inattesa - è stato fantastico' : Negli sport invernali non potremmo essere come la Norvegia o il Canada ma sono pochissime le nazioni che a livello invernale possono andare a medaglia. Noi ci siamo'.

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - credici! Tumolero e Giovannini sognano la medaglia nei 5000 metri. Kramer ha già l’oro in tasca? : Domani alle ore 8.00 l’Oval di Gangneung sarà teatro di una delle gare classiche del panorama dello Speed skating. Una sfida di resistenza quella dei 5000 metri per gli skater più veloci in questi Giochi Olimpici Invernali 2018 di PyeongChang (Corea del Sud). Una gara che vedrà al via uno dei personaggi più importanti del panorama mondiale, ovvero l’olandese Sven Kramer e poi una squadra Italiana che ha in Nicola Tumolero ed Andrea ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chiuso il caso sui 47 russi - non saranno ai Giochi. Il Tas respinge il ricorso : A poche ore dalla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è definitivamente chiuso il caso dei 47 russi (45 atleti e 2 tecnici) che avevano fatto appello al Tas dopo che il Cio aveva deciso di escluderli dai Giochi per il loro legame con il doping di Stato. La decisione finale è chiara: non potranno essere presenti sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Tra di loro spiccano nomi importanti come quelli ...

Giochi PyeongChang - Tas respinge ricorso : 47 russi rimangono esclusi - : Respinto l'appello di 45 atleti e 2 allenatori che si erano rivolti al Tribunale arbitrale dello sport contro la decisione del Cio di estrometterli dalla rassegna a cinque cerchi in Corea del Sud

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher e l’ossessione della medaglia d’oro. L’ultimo tassello mancante di una carriera leggendaria : Scorrendo il libro dei record della Coppa del Mondo di sci alpino si può trovare sotto più voci il nome di Marcel Hirscher. Primo per Coppe di Cristallo vinte (6, peraltro consecutive), secondo per numero di vittorie (55, con il sogno di raggiungere le 86 di Ingemar Stenmark). Nella bacheca dell’austriaco, poi, ci sono anche 8 Coppe di specialità (4 in slalom, 4 in gigante) e 7 medaglie mondiali. Analizzando il palmarés del Cannibale, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 15 russi esclusi si rivolgono ancora al Tas! Vogliono i Giochi - c’è anche Legkov : Mancano due giorni alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non mancano i colpi di scena. Il CIO aveva squalificato a vita dai Giochi un numeroso gruppo di russi per il presunto coinvolgimento nel sistema doping di Stato, 15 di loro avevano però presentato ricorso al Tas che aveva dato loro ragione al termine della scorsa settimana. Due giorni fa il CIO ha negato il permesso di partecipare ma nuovamente questi 15 atleti si sono rivolti al ...

PyeongChang : nuovo ricorso al Tas per 32 russi : ... che già ieri ha di fatto sconfessato l'operato del Tas in merito al precedente ricorso, tanto da provocare le proteste del portavoce del Cremlino Dimitry Peskov e del ministro dello Sport russo, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – I 15 russi riabilitati dal Tas non ci saranno! Il CIO nega il permesso : Il CIO ha respinto la richiesta di 15 atleti di partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta dei 15 russi che erano stati originariamente squalificati a vita dai Giochi da parte del massimo organo sportivo internazionale a causa del loro coinvolgimento col doping ma era poi stati riabilitati dal Tas che ne aveva legittimato il diritto di poter chiedere la partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Le 15 domande erano ...