PyeongChang | in cerimonia di chiusura uno show per Pechino 2022

PyeongChang : attacco hacker durante la cerimonia d'apertura : attacco hacker ieri sera durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, pirati informatici hanno causato gravi ...

PyeongChang - la cerimonia d'apertura : 13.00 Con uno show all'insegna della musica e della pace si sono aperti formalmente i Giochi invernali di Pyeongchang. In uno stadio avvolto in un gelo polare, occhi puntati sulla tribuna d'onore dove il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha stretto la mano a Kim Yo-jong,sorella del leader nordcoreano Kim Jong-Un. L'Italia è apparsa come 59.ma squadra (secondo l'ordine alfabetico del Paese ospitante) con Arianna Fontana, stella azzurra dello ...

Cerimonia inaugurale Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’ordine d’ingresso delle 92 nazioni. L’Italia sfilerà per…. : Stiamo per entrare nel vivo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: oggi venerdì 9 febbraio è in programma la Cerimonia d’Apertura, uno degli eventi più attesi di tutta la rassegna a cinque cerchi, momento centrale dell’intera manifestazione che come di consueto raccoglierà l’attenzione non solo degli appassionati. Nello Stadio della città sudcoreana andranno in scena tutti i grandi valori dell’olimpismo: unione, ...

Cerimonia d’apertura Olimpiadi PyeongChang 2018 oggi (venerdì 9 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Quando sfila l’Italia? : L’attesa è finita: nonostante le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 siano già iniziate con le prime gare di curling, pattinaggio artistico e salto con gli sci, oggi si svolgerà la Cerimonia d’apertura. In Corea del Sud saranno le ore 20.00, in Italia invece le 12.00: dunque per noi sarà il momento del pranzo. Saranno 92 le nazioni a sfilare all’interno dello Stadio Olimpico. come da tradizione, l’onore di aprire le ...

